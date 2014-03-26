Детям вручили «светящихся пешеходов»

Зебра вручила ребятам «светящихся пешеходов». С такими человечками дети в темное время всегда будут видны водителям. Некоторые ребята попросили, чтобы Зебра приклеила этих человечков им на рукава одежды и рюкзаки, другие решили сами приделать к пешеходикам из световозращающей пленки шнурки, чтобы из них получились брелоки.