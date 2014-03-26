Детям вручили «светящихся пешеходов»

«В связи с карантином любимица тюменских малышей Зебра не может общаться с детьми в детских учреждениях и поликлиниках. Но выход найден — сотрудники ГИБДД привезли Зебру на Цветной пешеходный бульвар, где в каникулы гуляет много детей с родителями», — говорят в пресс-службе ГИБДД.
Зебра вручила ребятам «светящихся пешеходов». С такими человечками дети в темное время всегда будут видны водителям. Некоторые ребята попросили, чтобы Зебра приклеила этих человечков им на рукава одежды и рюкзаки, другие решили сами приделать к пешеходикам из световозращающей пленки шнурки, чтобы из них получились брелоки.
Сотрудники ГИБДД вручили юным велосипедистам, которых на бульваре оказалась немало, световозращающие браслеты. Ребята пообещали, что будут кататься на велосипедах только на специальных площадках, не выезжая на дорогу.
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили профилактическим беседам с родителями. Вчера у самого пешеходного бульвара, на улице Орджоникидзе, 63 автомобилем был сбит 9-летний Савва. Мальчик с мамой и младшим братом переходили дорогу вне пешеходного перехода. Второклассник Савва получил травму головы. Инспекторам пришлось оформить на маму ребенка административный материал за нарушение правил перехода улицы.
Зебра вручила детям и их родителям диски с записью своей телевизионной обучающей программы по безопасности дорожного движения «Зебра», чтобы эти каникулы прошли для детей безопасно. В мероприятии приняли участие более 200 юных горожан и их родителей.