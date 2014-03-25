Жители Восточного-2: Камеры висят, а безопасней не становится

Жители дома по ул. Широтной, 173 и его корпусов уже обращались в редакцию портала Nashgorod.ru по поводу АПК «Безопасный город». Они сетовали, что их двор не попал в программу, и интересовались, по какому принципу происходил отбор площадок, на которые необходимо установить камеры видеонаблюдения. В пресс-службе УМВД по Тюменской области тогда ответили, что в данный момент уже нельзя внести корректировки в принятый проект модернизации АПК «Безопасный город». В будущем, когда появятся новые данные анализа криминогенной обстановки, возможно, будут выявлены новые места, где необходимо установить видеокамеру, но придется подождать до следующего этапа модернизации.