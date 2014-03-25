Жители Восточного-2: Камеры висят, а безопасней не становится

В раздел «Проблемы» интернет-портала Nashgorod.ru поступило обращение от тюменки Ольги Павловны. Она живет в микрорайоне Восточный-2 и считает, что он недостаточно безопасен. Тюменка сообщила в редакцию и о конкретных преступлениях, совершенных в районе ее дома.
«Добрый день, я живу в микрорайоне Восточный-2, комплекс домов по ул. Широтная,173. После разбойного нападения в ноябре 2013 года на Никиту жители нашего района были очень обеспокоены, писали в различные органы власти письма, просили о помощи в обеспечении безопасности и т.д. Все поутихло… На разных ведомственных сайтах в большом количестве появились отзывы, отчеты, разъяснения. Впечатление, что действительно жизнью горожан, налогоплательщиков занимаются обслуживающие организации, зарплата работников которых и обеспечивается из налоговых отчислений тех самых граждан.
С 20 на 21 февраля на неохраняемой стоянке между домами 173/2 и 167/6 по улице Широтной произошла кража солярки с нескольких грузовых автомобилей. Обратились в дежурную часть отдела полиции № 1, на устное обращение получили ответ: „А к нам-то вы что пришли? Ну, можете обратиться к участковому…“.
Совета прислушались, обратились к участковому. Поинтересовались, можно ли воспользоваться записями установленных в рамках модернизации АПК „Безопасный город“ камер уличного наблюдения для раскрытия кражи? И в итоге узнали, что ни одна из камер не работает и не подключена должным образом!
В ночь с 23 февраля на 24 февраля кража повторилась — топливо было слито, причем со взломом антивандальных крышек топливных баков со всех, а их порядка десяти, грузовых автомобилей, стоящих на той же стоянке.
К кому же обращаться жителям города за реальной помощью? Слов и отчетов уже начитались и наслушались! В данном жилом комплексе нет достаточного освещения дворовых площадок, камеры — только фикция. О какой безопасности жителей и их имущества может идти речь? Прошу помогите разобраться в сложившейся ситуации», — говорится в обращении тюменки.
Редакция интернет-портала Nashgorod.ru отправила официальный запрос в УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию, изложенную читательницей сайта. В частности, нас интересовали ответы на вопросы «Действительно ли в данном районе (неохраняемая стоянка между домами по адресам Широтная, 173/2 и Широтная, 167/6) не работают камеры, установленные в рамках модернизации АПК „Безопасный город“?» и «Был ли в итоге зарегистрирован полицией факт кражи солярки из грузовых автомобилей?».
Сотрудники УМВД по г. Тюмени провели проверку по запросу.
«Заявлений по фактам хищения топлива в дежурную часть отдела полиции № 1 в двадцатых числах февраля не поступало. Однако поступившее через СМИ обращение было зарегистрировано, и участковый уполномоченный провел по нему проверку. В результате подтвердился факт хищения топлива. По данному происшествию участковым собран материал проверки, он передан в отдел дознания ОП № 1 для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража)», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, отвечая на поступивший запрос.
В ведомстве также отметили, что камеры, установленные в указанных дворах, не входят в систему «Безопасный город» и вообще не принадлежат полиции.
Напомним, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» начал работать в нашем городе в конце 2012 года. Система предполагает комплексный подход к обеспечению спокойствия на улицах Тюмени. АПК «Безопасный город» базируется в центре управления силами и средствами. На экраны установленных там мониторов поступает информация с камер видеонаблюдения. В настоящее время в Тюмени работают более 300 камер, причем 116 из них установили на 107 многоквартирных домах в 2013 году в рамках прошлого этапа модернизации системы «Безопасный город». Как сообщалось ранее, в основном видеонаблюдение ведется за дворами Восточного округа города — на улицах Монтажников, Моторостроителей, Широтной, 30 лет Победы, Станционной.
Жители дома по ул. Широтной, 173 и его корпусов уже обращались в редакцию портала Nashgorod.ru по поводу АПК «Безопасный город». Они сетовали, что их двор не попал в программу, и интересовались, по какому принципу происходил отбор площадок, на которые необходимо установить камеры видеонаблюдения. В пресс-службе УМВД по Тюменской области тогда ответили, что в данный момент уже нельзя внести корректировки в принятый проект модернизации АПК «Безопасный город». В будущем, когда появятся новые данные анализа криминогенной обстановки, возможно, будут выявлены новые места, где необходимо установить видеокамеру, но придется подождать до следующего этапа модернизации.
Добавим, что человека, который в ноябре прошлого года напал на 15-летнего Никиту и поджег его квартиру, пока так и не задержали.
Фото: скриншот с панорам на «Картах» Яндекса