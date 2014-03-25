Закаляемся в Кулига-парк — Crazy water show!

Сноубординг и горные лыжи в настоящее время являются актуальными хобби как для молодёжи, так и для людей любого возраста. Они приучают к здоровому образу жизни и незабываемому активному и полному только положительными эмоциями отдыху. В связи с этим «Кулига-парк» организует эффектное, зрелищное мероприятие для новичков и профессионалов.
В программе — соревнования по джиббингу «DC Fan jib» (прыжки и скольжение на сноуборде и горным лыжам по специальным фигурам) для любителей.
Также приглашают всех, даже тех, кто делает первые шаги в этом виде спорта, принять участие в ярком, нестандартном костюмированном аквашоу. Задача — в ярком нестандартном образе преодолеть неглубокий бассейн, чем ярче и успешнее это будет выполнено, тем больше подарков получит участник.
Не обойдется праздник и без развлекательной зимне-весенней программы для детей, прыжков на батуте от школы сноуборда Dropnesh, игр, конкурсов, розыгрышей подарков.
Оставить заявку на участие можно по тел. 8-932-474-08-31, Екатерина.
Партнеры зимнего сезона: магазин модной одежды Quicksilver.
Призовые партнеры: школа по обучению сноубордингу Dropnesh, третий по всей России магазин стильной молодёжной одежды DC boardshop.
Информационные партнеры: развлекательные портал relax72.ru, проект 72.ru, молодежный информационный портал moi-portal.ru, интернет-портал Geometria.ru Тюмень, проект anrelax.com.