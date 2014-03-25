nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Закаляемся в Кулига-парк — Crazy water show!

25 марта 2014, 09:12
Фееричное закрытие горнолыжного сезона 2013–2014 состоится 30 марта в 13 часов в оздоровительном комплексе «Кулига-парк».
Сюжет
Тюмень

Сноубординг и горные лыжи в настоящее время являются актуальными хобби как для молодёжи, так и для людей любого возраста. Они приучают к здоровому образу жизни и незабываемому активному и полному только положительными эмоциями отдыху. В связи с этим «Кулига-парк» организует эффектное, зрелищное мероприятие для новичков и профессионалов.

В программе — соревнования по джиббингу «DC Fan jib» (прыжки и скольжение на сноуборде и горным лыжам по специальным фигурам) для любителей.

Также приглашают всех, даже тех, кто делает первые шаги в этом виде спорта, принять участие в ярком, нестандартном костюмированном аквашоу. Задача — в ярком нестандартном образе преодолеть неглубокий бассейн, чем ярче и успешнее это будет выполнено, тем больше подарков получит участник.

Не обойдется праздник и без развлекательной зимне-весенней программы для детей, прыжков на батуте от школы сноуборда Dropnesh, игр, конкурсов, розыгрышей подарков.

Оставить заявку на участие можно по тел. 8-932-474-08-31, Екатерина.

Партнеры зимнего сезона: магазин модной одежды Quicksilver.

Призовые партнеры: школа по обучению сноубордингу Dropnesh, третий по всей России магазин стильной молодёжной одежды DC boardshop.

Информационные партнеры: развлекательные портал relax72.ru, проект 72.ru, молодежный информационный портал moi-portal.ru, интернет-портал Geometria.ru Тюмень, проект anrelax.com.

#Новости#Сноубордисты#Тюмень#Кулига-Парк#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25