Закаляемся в Кулига-парк — Crazy water show!

Сноубординг и горные лыжи в настоящее время являются актуальными хобби как для молодёжи, так и для людей любого возраста. Они приучают к здоровому образу жизни и незабываемому активному и полному только положительными эмоциями отдыху. В связи с этим «Кулига-парк» организует эффектное, зрелищное мероприятие для новичков и профессионалов.