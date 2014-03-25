Водители заплатили 16 млн штрафов

Напоминаем, что в 2013 году срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 30 дней увеличился до 60-ти.
За время проведения профилактического мероприятия инспекторами было возбуждено 41 административное дело, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в пресс-службе ОГИБДД.
Всего с начала года к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено более 500 водителей. Из них, по решению суда, 72-м назначен административный арест.
С начала года подразделениями ГИБДД города Тюмени за нарушения ПДД РФ наложено административных штрафов на сумму более 18 млн рублей, из указанной суммы взыскано более 16 млн рублей.
Во избежание наступления ответственности за неуплату штрафов в установленный законом срок и принудительного взыскания штрафов службой судебных приставов, Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать штрафы. Информацию о штрафах за нарушения ПДД РФ можно получить в отделении по исполнению административного законодательства ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени с 9 до 12 часов ежедневно, кроме среды и воскресенья, по адресу: улица Брестская 10/2 или на сайте www.gibdd.ru.