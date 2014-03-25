Водители заплатили 16 млн штрафов

Во избежание наступления ответственности за неуплату штрафов в установленный законом срок и принудительного взыскания штрафов службой судебных приставов, Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать штрафы. Информацию о штрафах за нарушения ПДД РФ можно получить в отделении по исполнению административного законодательства ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени с 9 до 12 часов ежедневно, кроме среды и воскресенья, по адресу: улица Брестская 10/2 или на сайте www.gibdd.ru.