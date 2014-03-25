Виновник предновогодней аварии получил 3 года колонии

Как установило следствие, вечером 30 декабря 2013 года Ушаков, управляя в состоянии опьянения автомобилем Toyota Corolla, на 21 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский приступил к обгону впереди идущего автомобиля, не убедившись, что полоса движения свободна на достаточном для обгона расстоянии. В итоге Ушаков не успел завершить маневр и в лобовую столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti. От удара автомашину Toyota отбросило на двигавшуюся за ней автомашину «Лада», а Chevrolet — на следовавший за ним автомобиль Daewoo Nexia.