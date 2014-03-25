Виновник предновогодней аварии получил 3 года колонии

В Тюменском районе к лишению свободы осужден водитель, совершивший накануне новогодних праздников пьяную аварию, в которой были тяжело ранены два человека.
Тюменский районный суд вынес приговор в отношении 29-летнего Александра Ушакова. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Как установило следствие, вечером 30 декабря 2013 года Ушаков, управляя в состоянии опьянения автомобилем Toyota Corolla, на 21 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский приступил к обгону впереди идущего автомобиля, не убедившись, что полоса движения свободна на достаточном для обгона расстоянии. В итоге Ушаков не успел завершить маневр и в лобовую столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti. От удара автомашину Toyota отбросило на двигавшуюся за ней автомашину «Лада», а Chevrolet — на следовавший за ним автомобиль Daewoo Nexia.
В результате происшествия 28-летняя пассажирка автомобиля Toyota и 55-летний водитель Chevrolet накануне новогодних праздников получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Суд отменил Ушакову имевшееся условное осуждение за кражу и назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд на два года лишил его права управлять транспортным средством.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области