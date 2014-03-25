В Тюменских детсадах открыли 14 логопедических пунктов

В Тюмени совершенствуют систему борьбы с речевыми нарушениями у детей: в дополнение в опорным логопедическим пунктам, работающим в школах, открылось еще полтора десятка в детских садах. О том, почему своевременная логопедическая помощь так важна и что делается для того, чтобы все могли ее получить, рассказал на пресс-конференции глава городского департамента образования Андрей Степанов.
Количество детей с нарушениями речи год от года только увеличивается, констатируют специалисты. Причины этого — в плохой экологии, в нездоровье матерей во время беременности и болезнях младенцев в первые годы жизни, занятость родителей, не готовых уделять чаду достаточно времени. Детей с патологическими нарушениями речи в нашем городе можно отдать в специальные классы в школах и в детских садах, но для ребят с более легкими нарушениями система помощи должна быть организована на базе обычных образовательных учреждений, уверены в департаменте образования. и в обычных.
«В целях совершенствования системы логопедической помощи к тем кабинетам, которые работают 48 детских садах и в 11 школах в январе 2013 года открыты 26 опорных базовых логопедических пунктов в общеобразовательных учреждениях. В феврале 2014 года дополнительно было открыто 14 пунктов в дошкольных учреждениях города», — рассказал Андрей Степанов.
По словам главы департамента, от логопедических кабинетов опорные пункты отличаются оснащением, квалификацией педагога и возможностью работать по участковому принципу. Сейчас все школы и детские сады разделены на 40 микроучастков и прикреплены к «своим» кабинетам.
В этих логопедических пунктах корректируют общее недоразвитие речи, нарушения чтения и письма, фонетико-фонематическое или фонематическое недоразвитие речи. Занятия проводятся как индивидуально, так и в группе до 25 человек. Срок коррекции может варьироваться от нескольких месяцев до двух лет, но в среднем — 4 месяца.
Процедура приема детей постарались сделать максимально простой: психолого-педагогический консилиум школы оформляет заключение, его заверяет руководитель образовательного учреждения, и этого достаточно, чтобы родители обратились в логопедический пункт.
Начать заниматься, подчеркивают специалисты, можно в течение всего года: когда один ребенок перестает посещать логопеда, на его место берут другого, из «резервных списков». По словам школьных логопедов, своей очереди в каждой школе могут ожидать от двух до пяти ребят. По признанию работников школ, при принятии решения о том, кого из ребят отправить к логопеду первым, учитывают не только глубину проблемы, но и положение в семье: бесплатной логопедический помощью стараются обеспечить в первую очередь детей из многодетных семей, детей, которых воспитывает один родитель т. д.
Логопедическими пунктами планируют равномерно охватывать весь город. «Не могу назвать конкретные даты и номера школ, но если в центре Заречного микрорайона появляется большая, современнейшая школа, если открывается огромная школа в Тюменском микрорайоне, где пока еще мало наших учреждений и логопедическая работа не налажена — скорее всего, там мы и будем открывать новые пункты», — поделился планами Андрей Степанов.
«Проблемы с речью могут становится причиной проблем с письменной речью, скоростью усвоения материала, общением с другими детьми, а также психологических комплексов и проблем, — напомнил Андрей Степанов. «Как бы ни развивался наш мир, детский коллектив все равно остается непростым, даже в песочнице ведется борьба за лидерство. Ребенка с нарушениями речи все равно кто-нибудь да начинает дразнить, обзывать, и ребенок замыкается, а это мешает ему гармонично и полноценно развиваться дальше, в том числе и развивать речь. Поэтому чем раньше мы начнем профилактику, тем меньше психологических проблем будет у ребенка». При этом глава департамента подчеркнул: невозможно продвинуться в исправлении нарушений речи без помощи семьи, без регулярных занятии дома, с родителями — они необходимы, чтобы исправленная с помощью логопедов проблема не вернулась.
Фото: vocabulary.ru