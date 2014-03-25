В Тюменских детсадах открыли 14 логопедических пунктов

«Проблемы с речью могут становится причиной проблем с письменной речью, скоростью усвоения материала, общением с другими детьми, а также психологических комплексов и проблем, — напомнил Андрей Степанов. «Как бы ни развивался наш мир, детский коллектив все равно остается непростым, даже в песочнице ведется борьба за лидерство. Ребенка с нарушениями речи все равно кто-нибудь да начинает дразнить, обзывать, и ребенок замыкается, а это мешает ему гармонично и полноценно развиваться дальше, в том числе и развивать речь. Поэтому чем раньше мы начнем профилактику, тем меньше психологических проблем будет у ребенка». При этом глава департамента подчеркнул: невозможно продвинуться в исправлении нарушений речи без помощи семьи, без регулярных занятии дома, с родителями — они необходимы, чтобы исправленная с помощью логопедов проблема не вернулась.