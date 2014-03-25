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Убийца из Тюмени 12 лет провел в украинской тюрьме

25 марта 2014, 13:22
В Тюмени перед судом предстанет 52-летний мужчина, который 20 лет назад застрелил знакомого из охотничьего ружья, а потом скрывался от правосудия. Ему предъявлено обвинение по ст.103 УК РСФСР (умышленное убийство).
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Тюмень

В Тюмени перед судом предстанет 52-летний мужчина, который 20 лет назад застрелил знакомого из охотничьего ружья, а потом скрывался от правосудия. Ему предъявлено обвинение по ст.103 УК РСФСР (умышленное убийство).

Как полагает следствие, 3 февраля 1994 года в Тюмени владелец автомобиля ВАЗ-2108 вместе со своим приятелем приехал на станцию техобслуживания, где в то время работал обвиняемый, и оставил ему «восьмерку» для проведения ремонтных работ. Приехав вечером забирать машину, мужчины обнаружили, что их общий знакомый уехал на ней к товарищу распивать алкоголь. Найдя нерадивого автотехника, тюменцы сказали, что не заплатят за ремонт, более того — теперь знакомый будет им должен. Завязалась драка.

После драки мужчины уехали, а их нетрезвый знакомый тем же вечером пришел домой к одному из обидчиков (приятелю хозяина «восьмерки») и выстрелил в него из охотничьего ружья. От полученной раны мужчина скончался на месте.

«Правоохранительными органами в отношении злоумышленника заочно было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, поскольку он скрылся с места преступления. Органами следствия мужчина был объявлен в розыск, а предварительное следствие по уголовному делу приостановлено. Злоумышленник покинул Россию и скрылся на территории Украины, где через год совершил убийство и отбывал наказание в виде лишения свободы», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Отсидев 12 лет, обвиняемый вернулся в Тюменскую область. Вину в преступлении 20-летней давности мужчина признал полностью. В настоящее время следствием проводится комплекс действий, направленных на завершение расследование уголовного дела. В ближайшее время будет принято соответствующее процессуальное решение.

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