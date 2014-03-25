Убийца из Тюмени 12 лет провел в украинской тюрьме

Как полагает следствие, 3 февраля 1994 года в Тюмени владелец автомобиля ВАЗ-2108 вместе со своим приятелем приехал на станцию техобслуживания, где в то время работал обвиняемый, и оставил ему «восьмерку» для проведения ремонтных работ. Приехав вечером забирать машину, мужчины обнаружили, что их общий знакомый уехал на ней к товарищу распивать алкоголь. Найдя нерадивого автотехника, тюменцы сказали, что не заплатят за ремонт, более того — теперь знакомый будет им должен. Завязалась драка.