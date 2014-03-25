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Цыгане и скрипки — на сцене Тюменской филармонии

25 марта 2014, 10:52
Один из самых больших в мире цыганских симфонических оркестров — из Будапешта, выступит на сцене Тюменской филармонии 25 марта.
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Тюмень

Один из самых больших в мире цыганских симфонических оркестров — из Будапешта — выступит на сцене Тюменской филармонии 25 марта.

Оркест «Сто скрипок» был основан в 1985 году после смерти Шандора Яроки, в то время самого знаменитого «примаса» (цыганского солиста) Венгрии. На его похоронах тогда собрались лучшие музыканты страны. Чтобы выразить свое почтение Шандору и скорбь они начали играть. Так и родился оркестр, который вскоре заставил рукоплескать в восторге всю Европу, а затем и весь мир.

Оркестр играет без нот и не имеет дирижера в обычном понимании этого слова. Каждым номером, солируя, дирижирует один из примасов. Особый колорит выступлению придают и национальные венгерские костюмы, в которых «цыганские Паганини» выходят на сцену, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

В составе оркестра, конечно, не одни скрипки: их 50, а также 10 альтов, 10 виолончелей, 11 контрабасов, 6 цимбал и 10 кларнетов.

Музыкальные критики называют оркестр «100 Паганини», а западная пресса пишет: «Лист и Паганини восхитились бы… Ни один симфонический оркестр в мире не играет так сочно, с таким энергичным звучанием, так сильно и виртуозно!»

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Стоимость билетов: 1000–4000 руб.

Служба информации и бронирования 68-77-77.

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