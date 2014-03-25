Цыгане и скрипки — на сцене Тюменской филармонии

Оркест «Сто скрипок» был основан в 1985 году после смерти Шандора Яроки, в то время самого знаменитого «примаса» (цыганского солиста) Венгрии. На его похоронах тогда собрались лучшие музыканты страны. Чтобы выразить свое почтение Шандору и скорбь они начали играть. Так и родился оркестр, который вскоре заставил рукоплескать в восторге всю Европу, а затем и весь мир.