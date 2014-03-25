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Таймырскую на ночь перекрывают

25 марта 2014, 19:45
В связи с проведением аварийных ремонтно-восстановительных работ с 22 часов сегодняшнего дня до 6 часов утра 26 марта временно ограничивается движение транспорта по улице Таймырской.
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Тюмень

В связи с проведением аварийных ремонтно-восстановительных работ с 22 часов сегодняшнего дня до 6 часов утра 26 марта временно ограничивается движение транспорта по улице Таймырской.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, перекрыт будет участок от улицы Мельникайте, протяженностью 40 метров в направлении улицы Холодильной. В месте проведения работ устанавлены ограждения и соответствующие дорожные знаки.

Объезд участка, на котором производятся ремонтные работы, возможен по улицам Республики, Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ и Холодильной.

#Новости#Тюмень#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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