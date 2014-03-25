Разбойники избивали охранников, но убегали без добычи

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, задержанные мужчины были судимы ранее — один за мошенничество, второй за разбойное нападение. Оба в настоящее время нигде официально не работают. Один из злоумышленников пояснил полицейским, что деньги ему требовались, чтобы отдать долг. Для выполнения преступного плана он привлек своего приятеля.