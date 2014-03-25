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Разбойники избивали охранников, но убегали без добычи

25 марта 2014, 15:04
Сотрудники тюменской полиции задержали мужчин 52 и 56 лет, которые подозреваются в совершении двух разбойных нападений.
Сюжет
Тюмень

Заранее готовясь к совершению преступлений, злоумышленники скрывали лица, а камеры видеонаблюдения забрызгивали краской. Первое нападение было совершено 5 февраля. Ворвавшись ночью в торговое помещение, разбойники избили и связали охранника, намереваясь вскрыть банкомат и похитить деньги. Однако их спугнула сработавшая сигнализация, и мужчины скрылись, ничего не взяв.

12 марта приятели спрятались в одном из помещений офисного здания. Ночью, также избив охранника, они планировали забрать добычу, однако шум услышали работники кафе, располагавшегося в этом же доме. Персонал заведения решил посмотреть, что происходит в соседнем помещении, и спугнул грабителей. Воспользовавшись суматохой, разбойники скрылись.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, задержанные мужчины были судимы ранее — один за мошенничество, второй за разбойное нападение. Оба в настоящее время нигде официально не работают. Один из злоумышленников пояснил полицейским, что деньги ему требовались, чтобы отдать долг. Для выполнения преступного плана он привлек своего приятеля.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В их отношении возбуждены два уголовных дела по фактам разбоя.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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