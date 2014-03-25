Распространение туберкулеза — последствия миграции

С каждым годом лечить туберкулез становится все сложнее. Палочка Коха мутирует и становится устойчивой к существующим лекарственным препаратам.
В итоге развивается заболевание с множественной лекарственной устойчивостью, более того под действиями антибиотиков палочка умудряется еще и размножаться. Всемирная организация здравоохранения уже бьет тревогу. Ежегодно в мире регистрируется более 3 новых случаев туберкулеза. Доля смертей составляет 80% от общего числа инфекционных заболеваний — это примерно два миллиона человек.
Одним из неблагоприятных факторов распространения туберкулеза является миграция населения. Россию окружают страны с высоким показателем заболеваемости — Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, где на одну тысячу человек — треть больны туберкулезом. В 2013 году из 16 тысяч мигрантов, желающих остаться на ПМЖ в Тюменской области, туберкулез найден у 66. В этом году — 14 человек депортированы на родину.
В целом, эпидситуация в области держится примерно на одном уровне. В 2013 году заболеваемость туберкулезом составила почти 74 человека на 100 тысяч населения. Зафиксировано 1 тысяча 33 новых случая заболевания, из них 48 — дети. По данным на 1 января 2014 года всего на учете с диагнозом активного туберкулеза состоит 2 тысячи 477 человек.
«Это достаточно много, потому что российский показатель ниже. Свою лепту вносит неблагоприятное соседство Казахстана. Но в то же время контроль и обследование мигрантов у нас проходит достаточно жестко», — отметила главврач Областного противотуберкулезного диспансера Елена Кашуба.
По ее словам, туберкулез вылечить на ранней стадии можно, если пациент готов к серьезной терапии. Необходим прием тяжелых препаратов в течение шести-девяти месяцев. В прошлом году эффективность лечения впервые выявленных больных по критериям рубцевания деструкции и прекращения бактериовыделения составила 72% и 84,5% соответственно. Но, к сожалению, закон не предусматривает принудительного лечения и изоляции больных туберкулезом людей. Суд обязывает явиться на лечение в диспансер, но больной может покинуть больницу в любое время, так и не вылечившись.
Фото: novostey.com