Распространение туберкулеза — последствия миграции

По ее словам, туберкулез вылечить на ранней стадии можно, если пациент готов к серьезной терапии. Необходим прием тяжелых препаратов в течение шести-девяти месяцев. В прошлом году эффективность лечения впервые выявленных больных по критериям рубцевания деструкции и прекращения бактериовыделения составила 72% и 84,5% соответственно. Но, к сожалению, закон не предусматривает принудительного лечения и изоляции больных туберкулезом людей. Суд обязывает явиться на лечение в диспансер, но больной может покинуть больницу в любое время, так и не вылечившись.