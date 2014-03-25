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Путин вручил Владиславу Крапивину премию

25 марта 2014, 18:10
Детский писатель Владислав Крапивин стал первым лауреатом премии президента в области литературы и искусства, сообщает пресс-служба Кремля.

Детский писатель Владислав Крапивин стал первым лауреатом премии президента в области литературы и искусства, сообщает пресс-служба Кремля.

Премия президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества была учреждена в декабре прошлого года и вручается впервые. Трем ее лауреатам сегодня вручили по 2,5 миллиона рублей. Нашему земляку она досталась с формулировкой «за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения».

«Долг старших — терпеливо и творчески влиять на формирование мировоззрения и характера детей. Именно так работает писатель Владислав Петрович Крапивин, — подчеркнул президент. — Он автор более 350 литературных произведений; самые популярные, любимые детьми и взрослыми были успешно экранизированы. Открытый, неравнодушный, деятельный человек, Владислав Петрович организовал в Свердловске легендарный отряд „Каравелла“. За 53 года его работы тысячи подростков — тысячи — прошли здесь настоящую школу дружбы, взаимоподдержки и патриотического воспитания».

«Хочется выразить большую благодарность за столь высокую награду — и благодарность не столько от себя, сколько от имени множества тех юных читателей, для которых я пишу свои книги», — ответил Крапивин. «Учреждение этой высокой награды даёт ещё одну надежду на дальнейшее развитие нашей детской литературы, без которой трудно представить себе добрую и нормальную жизнь нынешнего юного поколения».

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. Автор более 350 литературных произведений для детей и юношества. Общий тираж наиболее популярных книг Крапивина: «Та сторона, где ветер», «Оруженосец Кашка», «Трое с площади Карронад», «Журавлёнок и молнии», «Лётчик для особых поручений» — составляет более миллиона экземпляров. Книги писателя переведены на тридцать два языка. Более десятка его литературных произведений экранизированы.

53 года назад организовал и возглавил детское внешкольное объединение — отряд «Каравелла». За эти годы несколько тысяч мальчишек и девчонок в Екатеринбурге прошли школу гражданского и патриотического воспитания.

Награждён орденом Почёта (2009), лауреат ряда российских и международных литературных премий.

В 2007 году Крапивин переехал в родной город Тюмень. Здесь он был избран профессором Тюменского государственного университета, вёл в университете школу литературного мастерства. Также является автором сценария первого полнометражного фильма, снятого в нашем городе — «Бегство рогатых викингов».

Несмотря на то, что имя Крапивина, писателя, родившегося и работавшего в нашем городе, известно по всему миру, он не является почетным гражданином Тюмени. Его трижды выдвигали на это звание, и трижды депутаты принимали решение в пользу другого кандидата. Минувшей осенью тюменский депутаты предложили назвать именем писателя улицу, но решение пока не принято.

Осенью 2013 года Владислав Крапивин переехал обратно в Екатеринбург.

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