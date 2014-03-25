Путин вручил Владиславу Крапивину премию

«Хочется выразить большую благодарность за столь высокую награду — и благодарность не столько от себя, сколько от имени множества тех юных читателей, для которых я пишу свои книги», — ответил Крапивин. «Учреждение этой высокой награды даёт ещё одну надежду на дальнейшее развитие нашей детской литературы, без которой трудно представить себе добрую и нормальную жизнь нынешнего юного поколения».