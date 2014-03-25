Привезли детей в садик и остались без сумочек

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени, чаще всего предметом хищения становятся регистраторы и навигаторы, оставленные на приборной панели на ночь или сумки, оставленные в тот момент, когда водитель, по его мнению, отлучается ненадолго. Помните, что для разбития стекла и кражи хватает нескольких секунд. В данном случае не помогает даже сигнализация, так как подозреваемый успевает скрыться — ему не нужно время, чтобы искать что-то ценное — все и так лежит на виду.