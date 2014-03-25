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Привезли детей в садик и остались без сумочек

25 марта 2014, 13:24
Сразу три девушки-водителя, припарковавшиеся у детского сада, за утро стали жертвами воров. Чтобы не попадать в подобные ситуации, стражи правопорядка настоятельно рекомендуют забирать все ценное имущество из салона автомобиля, даже если вы уходите на пару минут.
Сюжет
Тюмень

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени, чаще всего предметом хищения становятся регистраторы и навигаторы, оставленные на приборной панели на ночь или сумки, оставленные в тот момент, когда водитель, по его мнению, отлучается ненадолго. Помните, что для разбития стекла и кражи хватает нескольких секунд. В данном случае не помогает даже сигнализация, так как подозреваемый успевает скрыться — ему не нужно время, чтобы искать что-то ценное — все и так лежит на виду.

Только за прошедшие сутки около одного детского садика из трех автомобилей были похищены женские сумки. В то время пока мамы отводили детей, злоумышленникам хватило и пары минут, чтобы совершить кражу. Во всех случаях: разбито стекло, имущество похищено, и никто ничего не видел.

В случае совершения в отношении вас преступления — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600.

#Новости#Кражи#Тюмень#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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