Привезли детей в садик и остались без сумочек

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени, чаще всего предметом хищения становятся регистраторы и навигаторы, оставленные на приборной панели на ночь или сумки, оставленные в тот момент, когда водитель, по его мнению, отлучается ненадолго. Помните, что для разбития стекла и кражи хватает нескольких секунд. В данном случае не помогает даже сигнализация, так как подозреваемый успевает скрыться — ему не нужно время, чтобы искать что-то ценное — все и так лежит на виду.
Только за прошедшие сутки около одного детского садика из трех автомобилей были похищены женские сумки. В то время пока мамы отводили детей, злоумышленникам хватило и пары минут, чтобы совершить кражу. Во всех случаях: разбито стекло, имущество похищено, и никто ничего не видел.
В случае совершения в отношении вас преступления — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600.