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Отправить почту в Крым можно будет по российским тарифам

25 марта 2014, 09:27
С сегодняшнего дня «Почта России» начинает переводить почтовое сообщение с Республикой Крым на внутрироссийские тарифы.

Уже с 25 марта в Крым по российским тарифам можно будет отправить письменную корреспонденцию (простую, заказную и с объявленной ценностью); посылки (обыкновенные и с объявленной ценностью); отправления ЕМS (обыкновенные, с объявленной ценностью), а также простые и заказные уведомления о вручении.

Возможность отсылать отправления с наложенным платежом появится позже.

С 27 марта адресатам в Крым по российским тарифам можно будет отправлять и почтовые переводы. «Почта России» обращает внимание, что изменяются почтовые индексы адресатов в Крыму. К пятизначному почтовому индексу, существующему на территории Республики Крым и города Севастополь, в начале добавляется цифра «2» (например, почтовый индекс Симферополя изменится с «95000» на «295000», Севастополя — с «99000» на «299000», по аналогии изменяются остальные индексы в регионе).

#Новости#Почта России#Крым#Присоединение Крыма#Дарья#Общество
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