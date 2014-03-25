Отправить почту в Крым можно будет по российским тарифам

С 27 марта адресатам в Крым по российским тарифам можно будет отправлять и почтовые переводы. «Почта России» обращает внимание, что изменяются почтовые индексы адресатов в Крыму. К пятизначному почтовому индексу, существующему на территории Республики Крым и города Севастополь, в начале добавляется цифра «2» (например, почтовый индекс Симферополя изменится с «95000» на «295000», Севастополя — с «99000» на «299000», по аналогии изменяются остальные индексы в регионе).