Не проспи жизнь — свою и чужую!

Нарядов на автодороге так много, что водители, даже если их не останавливают сотрудники ГИБДД, понимают, что сегодня лучше не нарушать и быть особенно внимательными. Дальнобойщики без устали предупреждают друг друга по радиостанциям о постах ДПС.