Нарядов на автодороге так много, что водители, даже если их не останавливают сотрудники ГИБДД, понимают, что сегодня лучше не нарушать и быть особенно внимательными. Дальнобойщики без устали предупреждают друг друга по радиостанциям о постах ДПС.
Как отмечают в пресс-службе ГИБДД, усиленные наряды ДПС несут службу на всем протяжении от Тюмени до Ханты-Мансийска. На территории Тюменской области контроль за движением водителей на трассе осуществляют 16 нарядов. В первую очередь, они выявляют нарушения, непосредственно влияющие на аварийность — превышение скоростного режима, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу. Особое внимание — соблюдению правил перевозки детей в автомобилях.
В этом году на одной из самых опасных трасс Тюменской области погибли четыре человека, более 40 ранены. Чем ближе к весне, тем интенсивнее движение с северного направления в центр России.
Инспекторы проводят на федеральной автодороге профилактическую работу, пытаясь решить одну из самых главных проблем протяженной трассы — проезд водителями больших перегонов без отдыха и сна. В большинстве случаев именно из-за недооценки своего состояния водители совершают дорожные аварии, заснув за рулем. Водителям вручают памятки «Не проспи жизнь — свою и чужую!». На автозаправочных станциях и пунктах питания размещены плакаты, призывающие к дорожной безопасности.