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На заводе «УГМК-Сталь» разлился раскаленный металл

25 марта 2014, 09:22
ЧП произошло на металлургическом заводе в Тюмени сегодня рано утром. В плавильном цеху произошел розлив раскаленного металла.
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Тюмень

ЧП произошло на металлургическом заводе «УГМК-Сталь» в Тюмени рано утром сегодня, 25 марта. В плавильном цеху произошел розлив раскаленного металла.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о происшествии на металлургическом заводе, расположенном на Старотобольском тракте, поступило в службу 01 в 7.02 сегодня, 25 марта. Розлив раскаленного металла в плавильном цехе на площади около 50 квадратных метров произошел в результате нарушения технологического процесса.

Уже в 7.30 пожарным подразделениям дали отбой. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал, угрозы для жизнеобеспечения населения нет.

Отметим, что строительство завода «УГМК-Сталь» завершилось летом прошлого года, а 24 июля 2013 года металлургический завод по производству сортового проката выдал первую сталь. Многие тюменцы переживали и продолжают переживать о том, что работа завода негативно скажется на экологии нашего города. Еще в 2010 году коллегия экологов Общественного совета Тюмени провела экспертизу проекта и пришла к неутешительным выводам. Активисты движения «Новая Тюмень» инициировали сбор подписей за независимую экспертизу экологической опасности металлургического завода, однако чиновники в ответ предложили провести общественную экспертизу самостоятельно. Это активистов не устроило.

Фото из архива МЧС

#Новости#Происшествия#Тюмень#Металлургический завод#Таня
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