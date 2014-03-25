На заводе «УГМК-Сталь» разлился раскаленный металл

Отметим, что строительство завода «УГМК-Сталь» завершилось летом прошлого года, а 24 июля 2013 года металлургический завод по производству сортового проката выдал первую сталь. Многие тюменцы переживали и продолжают переживать о том, что работа завода негативно скажется на экологии нашего города. Еще в 2010 году коллегия экологов Общественного совета Тюмени провела экспертизу проекта и пришла к неутешительным выводам. Активисты движения «Новая Тюмень» инициировали сбор подписей за независимую экспертизу экологической опасности металлургического завода, однако чиновники в ответ предложили провести общественную экспертизу самостоятельно. Это активистов не устроило.