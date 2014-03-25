Mitsubishi сбил пожилую женщину, она скончалась в больнице

Автомобиль Toyota Mark II въехал в стоящий Daewoo Nexia на улице Минской, 96. После этого «Тойоту» отбросило на опору уличного освещения. За рулем «Тойоты» находился 44-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, с ним в машине ехали трое пьяных пассажиров в возрасте от 24-х до 33-х лет. Все четверо пострадали, у двоих травмы головы и перелом ребер, у одного рваная рана на лбу, еще у одного черепно-мозговая травма.