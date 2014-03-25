Mitsubishi сбил пожилую женщину, она скончалась в больнице

Как отмечает пресс-служба ГИБДД, 77-летняя бабушка сбита автомобили Mitsubishi Lancer на улице Ленина, 46, напротив аптеки «Панацея» в шестом часу вечера. Пожилая женщина переходила улицу там, где нет пешеходного перехода. Она была доставлена в больницу, но вскоре там скончалась. Сейчас выясняются обстоятельства наезда.
Автомобиль Toyota Mark II въехал в стоящий Daewoo Nexia на улице Минской, 96. После этого «Тойоту» отбросило на опору уличного освещения. За рулем «Тойоты» находился 44-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, с ним в машине ехали трое пьяных пассажиров в возрасте от 24-х до 33-х лет. Все четверо пострадали, у двоих травмы головы и перелом ребер, у одного рваная рана на лбу, еще у одного черепно-мозговая травма.
За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены около 1500 человек. 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения отстранены от управления транспортом, 66 водителей перевозили детей без специальных удерживающих устройств. 42 водителя наказаны за незаконную тонировку. К административной ответственности привлечены: 119 водителей за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 231 пешеход — за нарушение правил перехода улиц.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области