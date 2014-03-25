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Инициативы молодых тюменцев поддержат рублем

25 марта 2014, 15:49
Кто людям помогает — тот тратит время не зря и получает поддержку. Тюменскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе социально значимых инициатив.

«Хватит смотреть со стороны, как другие добиваются успеха, решают актуальные вопросы города и реализуют себя в творчестве. Стань активнее! Предложи свою идею на областном конкурсе поддержки молодежных инициатив и получи возможность реализовать свой проект», — обращаются организаторы конкурса, Областной центр дополнительного образования детей и молодежи, к тюменцам.

Участвовать в конкурсе приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Подать заявку можно до 11 апреля по электронной почте на адрес [email protected] Номинации: «Инновации», «Предпринимательство», «Творчество», «Медиа», «Добровольчество», «Здоровый образ жизни», «Патриотизм», «Лидерство», «Политика», «ЖКХ».

Выигравшие конкурс получат на реализацию своих инициатив до 50 тысяч рублей.

Подробности конкурса можно узнать на сайте pioner72.ru

#Новости#Областной центр дополнительного образования детей и молодежи#Инициативы#Гранты#Дарья#Общество
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