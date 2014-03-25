Что снится тюменским художникам?

По словам автора идеи выставки художника и поэта Олега Фёдорова, ее концепцию определяет настроение, которым художники хотят поделиться с жителями города: весна, тепло, сны, приближение лета, надежды на лучшее…
Вниманию горожан будут представлены работы, сделанные в разных техниках. Это и живопись, и графика, и объекты, и фотографии, скульптура, объёмные композиции и т.д. Поскольку площадь помещения ограниченная, в экспозицию войдут от одной до пяти работ каждого автора.
Количество участников — около 30, среди них Юрий Юдин, Михаил Гардубей, Михаил Захаров, Ольга Трофимова, Александр Чемакин, Владимир Глухов, Александра Сашнева, Олег Фёдоров, Татьяна Глазунова, Алёна Дубровина, Наталья Таберт, Сергей Перепёлкин, Николай Чураков, Андрей Зимин, Анастасия Харина, Сергей Шаповал, Анастасия Газеева, Александр Кухтерин, Наталья Габрусь, Екатерина Быкова, Екатерина Чикирева и другие.
В рамках проведения выставки состоятся один или несколько поэтических и музыкальных вечеров, сообщают организаторы из благотворительного фонда «Признание».
Открытие состоится 2 апреля в 17:00 часов по адресу: ул. Герцена, 82, 2 этаж, арт-галерея «Новый свет» (ориентир — кофейня «Босса-Нова»).
Вход — бесплатный.