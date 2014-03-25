Что снится тюменским художникам?

Вниманию горожан будут представлены работы, сделанные в разных техниках. Это и живопись, и графика, и объекты, и фотографии, скульптура, объёмные композиции и т.д. Поскольку площадь помещения ограниченная, в экспозицию войдут от одной до пяти работ каждого автора.