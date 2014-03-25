Бензин на тюменских АЗС дорожает, а ДТ — дешевеет

Что касается снижения стоимости ДТ, то в период с 13 по 18 марта цену опустила «Роснефть» — с 34,6 до 34,1 руб., а с 18 по 25 марта на 40 коп. подешевел дизель на АЗС «Нью Петрол Тюмень» — с 34,4 до 34 руб.
С 13 по 18 марта стал дороже АИ-80 на сети «Н1» — с 26,8 до 27,9 руб., после этого стоимость «восьмидесятого» нигде не менялась.
С позапрошлой недели подскочили ценники на АИ-92 и АИ-95. «Девяносто второй» на «Н1» подорожал с 29,8 до 30,3 руб., на «Лукойле» — с 30,4 до 30,9 руб., на «Нью Петрол Тюмень» — с 29,7 до 30,2 руб., на «Роснефти»- с 29,8 до 30,1 руб., на «Фенике» — с 29,9 до 30,4 руб.
Стоимость на «девяносто пятый» на «Н1» изменилась с 32,3 до 32,6 руб., на «Лукойле» — с 33,5 до 34 руб., на «Нью Петрол Тюмень» и «Роснефти» — с 32 до 32,5 руб., на «Фенике» — с 32,3 до 32,5 руб.
АИ-98 с 13 марта подорожал только на «Лукойле» — с 35,05 до 35,55 руб.
Напомним, что на днях ФАС и Минэнерго заинтересовались удорожанием топлива. Чиновники подумывают наказать нефтяников крупными штрафами за повышение цен.