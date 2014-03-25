Бензин на тюменских АЗС дорожает, а ДТ — дешевеет

С позапрошлой недели подскочили ценники на АИ-92 и АИ-95. «Девяносто второй» на «Н1» подорожал с 29,8 до 30,3 руб., на «Лукойле» — с 30,4 до 30,9 руб., на «Нью Петрол Тюмень» — с 29,7 до 30,2 руб., на «Роснефти»- с 29,8 до 30,1 руб., на «Фенике» — с 29,9 до 30,4 руб.