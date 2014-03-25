«АвтоВАЗ» повышает розничные цены

«АвтоВАЗ» по итогам 2013 года сократил продажи на 12,1% по сравнению с предыдущим годом — до 534,911 тысячи автомобилей. В частности, продажи Lada Granta в РФ в 2013 году составили 167 тысяч (рост на 37,8%), Lada Kalina — 68 тысяч (снижение на 43,3%), Lada Largus — 64 тысячи (рост в 4 раза), Lada Priora — 57,7 тысячи (снижение на 54,2%), Lada 4×4 — 51,7 тысячи (снижение на 5,4%), Lada Samara — 40,1 тысячи (снижение на 41%), Lada 2104 — 4,1 тысячи (снижение на 87,3%).