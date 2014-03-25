«АвтоВАЗ» повышает розничные цены

«Изменения рекомендуемых розничных цен распространяются только на автомобили 2014 года выпуска (по дате выдачи ПТС)», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Корректировка учитывает структуру спроса на отдельные модели и комплектации и распределяется по семействам следующим образом: Lada Kalina — на 1,7%; Lada Priora — на 2%; Lada 4×4 — на 2,7%; Lada Largus — на 3,4%; Lada Granta — на 3,6%.
Последний раз предприятие повышало цены на свою продукцию на 0,5% в марте 2013 года, при этом инфляция за прошедшие 12 месяцев превысила 5%, отмечают в «АвтоВАЗе».
Ранее президент компании Бу Андерсон сообщал, что «АвтоВАЗ» теперь производит автомобили строго в зависимости от показателей продаж. Он говорил, что, по его мнению, всем производителям в текущем году придется повышать цены. В целом перспективу российского рынка легковых автомобилей в 2014 году топ-менеджер оценил от нулевого роста до 20-процентного падения (при пессимистичном варианте).
«АвтоВАЗ» по итогам 2013 года сократил продажи на 12,1% по сравнению с предыдущим годом — до 534,911 тысячи автомобилей. В частности, продажи Lada Granta в РФ в 2013 году составили 167 тысяч (рост на 37,8%), Lada Kalina — 68 тысяч (снижение на 43,3%), Lada Largus — 64 тысячи (рост в 4 раза), Lada Priora — 57,7 тысячи (снижение на 54,2%), Lada 4×4 — 51,7 тысячи (снижение на 5,4%), Lada Samara — 40,1 тысячи (снижение на 41%), Lada 2104 — 4,1 тысячи (снижение на 87,3%).