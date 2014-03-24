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«ЮТэйр» ввела новый рейс Москва — Хевиз

24 марта 2014, 14:57
Авиакомпания «ЮТэйр» ввела новый международный рейс по направлению Москва — Хевиз (аэропорт Шармеллек-Балатон, Венгрия).
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Туризм

Полеты начались с 23 марта 2014 года и выполняются по воскресеньям с вылетом из Москвы в 10.50, из Хевиза — в 12.50 (для каждого аэропорта указано местное время). Минимальный тариф в одну сторону — от 109 евро*, туда-обратно — от 209 евро*.

Рейсы осуществляются на лайнере Airbus A321 в моноклассной компоновке вместимостью 220 кресел. Время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Продуманное расписание авиакомпании и удобные стыковки в аэропорту Внуково дают возможность жителям городов обширной маршрутной сети «ЮТэйр» совершить комфортный перелет по привлекательным трансферным тарифам в венгерский город Хевиз, который известен во всем мире как город-купальня.

Круглый год в Хевиз едут туристы из многих стран мира, чтобы окунуться в воды самого большого в мире термального водоема — озера Хевиз, известного своими лечебными свойствами еще с середины XVII столетия. Благодаря подводным источникам вода в нем полностью обновляется каждые 28 часов, температура воды зимой достигает +28°С.

* Тариф экономического класса без агентских сборов. Количество мест ограничено. Авиакомпания оставляет за собой право отмены тарифа или изменения без уведомления в любое время.

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Авиация#Туризм#Таня#Общество
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