«ЮТэйр» ввела новый рейс Москва — Хевиз

Полеты начались с 23 марта 2014 года и выполняются по воскресеньям с вылетом из Москвы в 10.50, из Хевиза — в 12.50 (для каждого аэропорта указано местное время). Минимальный тариф в одну сторону — от 109 евро*, туда-обратно — от 209 евро*.