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Юные альпинисты покорили вертикали льда

24 марта 2014, 12:15
Первенство России по ледолазанию прошло на ледодроме тюменского спорткомплекса «Патриот» в минувшие выходные. В наш город приехало 96 юных альпинистов из 11 регионов страны.
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Тюмень

Как отмечает президент Федерации альпинизма Тюменской области Тимур Гайнуллин, самому маленькому участнику соревнований было 12 лет, но он наравне со всеми покорял вертикали льда.

Команда Тюменской области выступила хорошо и по итогам соревнований оказалась на втором месте по медальному зачету. На первом месте — кировская школа ледолазания, на третьем — представители Екатеринбурга.

В тюменской федерации альпинизма сообщили, что Киров — родоначальник данного вида спорта, и все регионы изначально перенимают опыт по воспитанию и правильным тренировкам у именитых тренеров и спортсменов города. Однако в мировой пятерке на данный момент — тюменские ледолазы, что очень радует представителей федерации.

Добавим, что высокий уровень проведения соревнований в Тюмени отметили иногородние спортсмены, и в 2015 году чемпионат России вновь пройдет в нашем городе.

#Новости#Ледолазание#Тюмень#Тюменская региональная федерация альпинизма#Таня#Спорт
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