Юные альпинисты покорили вертикали льда

Как отмечает президент Федерации альпинизма Тюменской области Тимур Гайнуллин, самому маленькому участнику соревнований было 12 лет, но он наравне со всеми покорял вертикали льда.
Команда Тюменской области выступила хорошо и по итогам соревнований оказалась на втором месте по медальному зачету. На первом месте — кировская школа ледолазания, на третьем — представители Екатеринбурга.
В тюменской федерации альпинизма сообщили, что Киров — родоначальник данного вида спорта, и все регионы изначально перенимают опыт по воспитанию и правильным тренировкам у именитых тренеров и спортсменов города. Однако в мировой пятерке на данный момент — тюменские ледолазы, что очень радует представителей федерации.
Добавим, что высокий уровень проведения соревнований в Тюмени отметили иногородние спортсмены, и в 2015 году чемпионат России вновь пройдет в нашем городе.