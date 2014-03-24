Юные альпинисты покорили вертикали льда

В тюменской федерации альпинизма сообщили, что Киров — родоначальник данного вида спорта, и все регионы изначально перенимают опыт по воспитанию и правильным тренировкам у именитых тренеров и спортсменов города. Однако в мировой пятерке на данный момент — тюменские ледолазы, что очень радует представителей федерации.