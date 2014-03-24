Вырвать сумку у тюменки пытался подросток

В субботу вечером в дежурную часть отдела полиции № 6 поступило заявление от тюменки. Женщина рассказала, что утром по дороге на работу на нее напал неизвестный и попытался похитить ее имущество. Несмотря на позднее обращение, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в кратчайшие сроки, потерпевшая опознала своего обидчика. Им оказался 16-летний житель Тюмени. Ранее судим подросток не был.
«Установлено, что молодой человек, пригрозив незнакомой женщине физической расправой, попытался выхватить из рук сумку. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, поэтому злоумышленник, не добившись желаемого, скрылся. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Ночью в воскресенье в отдел полиции № 4 с заявлением об ограблении обратился молодой человек. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, он распивал на улице алкоголь вместе с товарищами. Между молодыми людьми возник конфликт, завязалась драка, и собутыльники отобрали у потерпевшего все ценное имущество — деньги, мобильный телефон и часы.
Подозреваемые были задержаны полицией неподалеку от места совершения преступления. 18-летние злоумышленники ранее не были судимы. В настоящее время все похищенное изъято и возвращено законному владельцу.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.