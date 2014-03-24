Вырвать сумку у тюменки пытался подросток

В субботу вечером в дежурную часть отдела полиции № 6 поступило заявление от тюменки. Женщина рассказала, что утром по дороге на работу на нее напал неизвестный и попытался похитить ее имущество. Несмотря на позднее обращение, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в кратчайшие сроки, потерпевшая опознала своего обидчика. Им оказался 16-летний житель Тюмени. Ранее судим подросток не был.