Тюменцам предлагают посмотреть на детские дома изнутри

Кинолента рассказывает, как работает система детдомов в России, которой скоро будет 100 лет. На что она стала похожа сейчас? Кто и почему туда попадает? Что там происходит с детьми? И во всем ли виноваты гены? Почему наложен запрет на иностранное усыновление? Что такое «Россиротпром»? Что происходит с повзрослевшими воспитанниками детских домов, когда они покидают их стены и выходят во взрослую жизнь?
Фильм «Блеф, или С Новым годом» — о любви, о детях, о нашей нелюбви к детям. Это фильм о социальном сиротстве и о государственной системе воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. В фильме переданы все моменты из жизни детей-сирот. Картина показывает систему детских домов изнутри.
Телеканал «Дождь» в декабре сообщал о жалобах режиссера фильма Ольги Синяевой на цензуру. По информации телеканала, после того, как режиссер фильма отправила Владимиру Путину просьбу посмотреть этот фильм, его показ в проекте РИА Новости «Открытый показ» отменили. Руководитель проекта Екатерина Гордеева тогда сообщила, что показа не будет из-за отсутствия технических возможностей: техника уехала обслуживать Олимпиаду.
Организаторы показа в Тюмени: Координационный центр по развитию волонтерского движения Тюменской области, отдел по работе с волонтерами ЦВР «Дзержинец», поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей — Тюмень», Благотворительный фонд «Колыбель надежды» и другие инициативные группы, общественные организации добровольцев, оказывающие помощь детям из детских домов.
Вход свободный.