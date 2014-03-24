Тюменцам предлагают посмотреть на детские дома изнутри

Кинолента рассказывает, как работает система детдомов в России, которой скоро будет 100 лет. На что она стала похожа сейчас? Кто и почему туда попадает? Что там происходит с детьми? И во всем ли виноваты гены? Почему наложен запрет на иностранное усыновление? Что такое «Россиротпром»? Что происходит с повзрослевшими воспитанниками детских домов, когда они покидают их стены и выходят во взрослую жизнь?