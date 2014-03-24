Прививка БЦЖ — ставить или нет?

Таким образом, перед родителями встает выбор: либо сделать прививку своему ребенку и надеяться, что он не попадет в число, пусть и немногочисленное, инвалидов с осложнениями БЦЖ, либо ограничивать контакты своего чада с окружающими людьми до конца жизни. Ведь диагноз туберкулез не накладывает обязанность на человека находиться в диспансере, проходить лечение или ограничивать свое передвижение по городу, в магазинах, парках и других общественных местах.