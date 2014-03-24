Прививка БЦЖ — ставить или нет?

Большинство родителей мотивируют свой поступок тем, что семья благополучна, а туберкулез — удел маргиналов. Но палочка Коха уже давно перестала обитать среди низких слоев населения. В Областном противотуберкулезном диспансере 30% пациентов составляют благополучные люди с высоким достатком и стабильной работой.
Некоторые же боятся осложнений после вакцины БЦЖ. И действительно, статистика подтверждает такие случаи: воспалительный процесс лимфоузлов, абсцессы, келоидные рубцы и самое страшное — оститы — поражение костной системы. Симптоматика последнего заболевания проявляется умеренным ограничением функций пораженной конечности, при этом болевого синдрома не наблюдается, в итоге требуется хирургическое вмешательство. Не стоит также забывать и про случаи нарушение методики, ведь человеческий фактор возможен при любом медицинском вмешательстве.
«Родители считают, что их ребенок застрахован, если живет в благополучной среде и никогда не встретится с бактерией . Но они очень сильно ошибаются и подвергают ребенка смертельной опасности, — считает главврач Областного противотуберкулезного диспансера Елена Кашуба. — В Медицинской академии имени Сеченова проводят мониторинг всех осложнений после БЦЖ, так вот оститы встречаются, на миллион новорожденных будет одно осложнение».
Таким образом, перед родителями встает выбор: либо сделать прививку своему ребенку и надеяться, что он не попадет в число, пусть и немногочисленное, инвалидов с осложнениями БЦЖ, либо ограничивать контакты своего чада с окружающими людьми до конца жизни. Ведь диагноз туберкулез не накладывает обязанность на человека находиться в диспансере, проходить лечение или ограничивать свое передвижение по городу, в магазинах, парках и других общественных местах.
Добавим, заболеваемость туберкулезом детей в возрасте до 17 лет в Тюменской области снизилась на 7%. Семнадцать подростков стоят на учете с диагнозом активный туберкулез.
Фото: medvestnik.by