Первое ДТП со скутером: у женщины перелом, водитель скрылся

В кювет в селе Казанское днем в воскресенье «улетел» ВАЗ-21099. За рулем находился начинающий водитель со стажем два года, он получил ушиб спины. Скорее всего, неопытный водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением автомобиля.