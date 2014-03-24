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Первое ДТП со скутером: у женщины перелом, водитель скрылся

24 марта 2014, 10:10
В выходные дни на дорогах Тюменской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 20 ранены.
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Тюмень

В субботу около 23 часов в селе Викулово на улице Радищева автомобиль Nissan наехал на пешехода, лежащего на проезжей части. От полученных травм 21-летний житель села скончался в больнице, куда был доставлен, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Днем в субботу на 11 километре Ялуторовского тракта, в окрестностях Тюмени, столкнулись Lada Largus и Mitsubishi. ДТП произошло из-за нарушения правил очередности проезда водителем «Лады». В результате травмированы пять человек, в том числе четверо пассажиров «Лады», среди которых 6-летний мальчик, у ребенка ушиб грудной клетки.

Первое ДТП со скутером в этом сезоне. В пятом часу дня на улице Республики, 250 в Тюмени черный скутер наехал на тротуаре на 75-летнюю бабушку. С места наезда на пожилую женщину скутерист скрылся. Пострадавшая женщина получила перелом плеча и сотрясение головного мозга.

Автомобиль Nissan съехал в кювет на 155 километре автодороги Курган — Тюмень. За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина, со стажем семь месяцев, она сама и пострадала, получив ушибы и травму головы.

Lada Kalina съехала в кювет и опрокинулась в воскресенье в седьмом часу утра на 117 километре автодороги Шадринск — Ялуторовск. 28-летний водитель автомобиля был пьян, его стаж три года. Мужчина получил ушиб позвоночника и травму внутренних органов.

В кювет в селе Казанское днем в воскресенье «улетел» ВАЗ-21099. За рулем находился начинающий водитель со стажем два года, он получил ушиб спины. Скорее всего, неопытный водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением автомобиля.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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