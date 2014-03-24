ОСАГО пойдет в рост, а транспортный налог сократят

Напомним, что страховщики уже давно и настойчиво требуют поднять тариф на ОСАГО. На сегодняшний день он равен 1980 рублям для легковых автомобилей физических лиц. Этот тариф ни разу не изменялся с момента появления такой услуги, как обязательное страхование автогражданской ответственности. На сегодняшний момент, по мнению участников рынка, убыточность этого вида страхования уже подошла к критической черте 77 процентов. А в некоторых регионах перевалила за 100 процентов. И это при нынешнем уровне ответственности.