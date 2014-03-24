ОСАГО пойдет в рост, а транспортный налог сократят

Начнем с того, которое имеет все шансы быть оформленным в ближайшее время. Речь идет о стоимости полиса ОСАГО. Как пишет «Российская газета», Банк России предлагает повысить территориальные коэффициенты, но при этом не трогать тариф этого вида страхования.
Напомним, что страховщики уже давно и настойчиво требуют поднять тариф на ОСАГО. На сегодняшний день он равен 1980 рублям для легковых автомобилей физических лиц. Этот тариф ни разу не изменялся с момента появления такой услуги, как обязательное страхование автогражданской ответственности. На сегодняшний момент, по мнению участников рынка, убыточность этого вида страхования уже подошла к критической черте 77 процентов. А в некоторых регионах перевалила за 100 процентов. И это при нынешнем уровне ответственности.
Напомним, что в Госдуме ко второму чтению готовятся поправки в Закон об ОСАГО, согласно которым лимит ответственности страховщиков по этому виду страхования вырастет в разы. По материальному ущербу он составит 400 тысяч рублей против сегодняшних 120 тысяч. По жизни и здоровью — 500 тысяч против ныне действующих 160 тысяч. Таким образом, затраты страховщиков должны резко увеличиться. Соответственно, увеличится и убыточность компаний. Именно поэтому они настаивали на увеличении базового тарифа. Однако мегарегулятор этого рынка Центробанк, похоже, принял другое решение. Оставить тарифы на том же уровне, но увеличить территориальные коэффициенты.
Владельцы электромобилей и гибридов могут полностью перестать платить транспортный налог. Экспертный совет Думы по стимулированию экологически чистого автотранспорта поддержал инициативу по изменению налоговой базы при расчете транспортного налога для электромобилей и гибридов. И направил обращение в минфин и минпромторг.
Депутаты предлагают исключить мощность электродвигателя из налогооблагаемой базы. «Сейчас владельцы электромобилей с увеличенным запасом хода и гибридов вынуждены платить транспортный налог фактически два раза — исходя из определения максимальной мощности и бензинового генератора, и электрических двигателей. И это при том, что мощность электродвигателей не наносит ущерба экологии», — пояснил автор инициативы, председатель подкомитета по стратегическим инновациям в автомобильной сфере Торгово-промышленной
К примеру, владелец электромобиля Mistubishi i-MiEV в Москве сейчас платит транспортный налог в размере 804,00 рубля, а после исключения мощности электродвигателя из налогооблагаемой базы налог составит 0,00 рубля. Владелец Toyota Prius в Москве платит транспортный налог в размере 2825,00 рубля, а будет — 912,00 рубля, подсчитывает Сергей Варламов, партнер компании «Налоговик».