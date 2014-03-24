Обиделась на собутыльников и подожгла дом. Погибли двое

Пожар в частном доме площадью порядка 70 кв. метров на улице Огарева произошел 21 марта в дневное время. По данным следствия, компания из четырех человек — двое мужчин и две женщины — употребляла алкоголь в гостях у мужчины-инвалида. Среди гостей была и 31-летняя тюменка.
«Между ней и одним из присутствующих мужчин произошел конфликт, в ходе которого он выставил агрессивную знакомую за дверь. Разозлившись и на обидчика, и на всю компанию, женщина стала кричать, что сожжет дом», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Через несколько минут дом действительно загорелся со стороны сеней. Чтобы никто не мог выйти из горящего здания, обиженная женщина снаружи подперла дверь деревянной палкой. Двое из гостей выбрались из дома через окно, а мужчина, оставшийся, чтобы спасти парализованного хозяина, погиб вместе с ним. Предварительная причина их смерти — отравление угарным газом.
Подозреваемая была задержана. В ее отношении возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Как выяснилось, тюменка, ранее неоднократно судимая за различные преступления, в настоящее время проходит обвиняемой по еще одному уголовному делу (ст.318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти), которое находится в производстве Тюменского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК России. Месяц назад женщина укусила за ногу сотрудника транспортной полиции, который задержал ее за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
«Следователем СУ СК РФ по Тюменской области устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также выясняется, проводились ли профилактические работы соответствующими органами с обвиняемой, как с лицом ранее судимым. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе ведомства.