Обиделась на собутыльников и подожгла дом. Погибли двое

На днях в Тюмени горел частный дом на улице Огарева. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин, и у следователей есть все основания полагать, что поджог совершила собутыльница погибших. При этом у 31-летней тюменки богатый опыт общения с сотрудниками правоохранительных органов: она неоднократно была судима за кражи, грабежи и разбои, а месяц назад укусила задержавшего ее полицейского.

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