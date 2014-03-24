Не всех декретниц ждут обратно

Тем не менее, большинство работодателей все-таки радуются сообщениям своих сотрудниц о скором уходе в декрет, с нетерпением ждут, а главное, хотят их возвращения на работу. В первую очередь это связано с профессионализмом и высокими показателями работы женщин (74%), а также их незаменимостью (9%). Если новость о беременности и уходе в отпуск по уходу за ребенком и заставляет расстроиться, то прежде всего потому, что компания теряет достойного сотрудника, пускай и на время (46%).