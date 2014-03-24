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Не всех декретниц ждут обратно

24 марта 2014, 12:01
Каждый третий тюменский руководитель, в чьем подчинении находится декретница, не так уж и ждет ее возвращения. Как показало исследование, в большинстве случаев это объясняется удачным приобретением в лице замещающего сотрудника.

Исследование, проведенное компанией HeadHunter показало, что 40% работодателей довольны заменой, которую они нашли ушедшей в декрет сотруднице. Еще 30% не очень ждут женщин обратно, потому что опасаются, что они часто будут брать отгулы и больничные в связи с болезнями ребенка.

Тем не менее, большинство работодателей все-таки радуются сообщениям своих сотрудниц о скором уходе в декрет, с нетерпением ждут, а главное, хотят их возвращения на работу. В первую очередь это связано с профессионализмом и высокими показателями работы женщин (74%), а также их незаменимостью (9%). Если новость о беременности и уходе в отпуск по уходу за ребенком и заставляет расстроиться, то прежде всего потому, что компания теряет достойного сотрудника, пускай и на время (46%).

Работодатели уверяют, что не только ждут, но и готовы предоставить своим сотрудницам, вышедшим из декрета, особые условия труда (гибкий график начала/окончания работы, возможность частично удаленной работы и пр.) (40%), а 44% уверяют, что в их компании женщины уже пользуются такими привилегиями.

«Стоит отметить, что чем скорее женщина планирует вернуться из отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком, тем больше вероятность, что ее искренне ждут обратно. Так, 100% работодателей, чья сотрудница покинула компании не более чем на 3 месяца, признались, что считают дни до того момента, когда она вновь сможет приступить к своим привычным обязанностям. Однако тех, кто уходит на 3 года, ожидают только порядка 60% руководителей», — отмечают авторы исследования.

Что же думают по поводу своего возвращения сами женщины? Судя по результатам опроса, возвращается на прежнее место работы лишь каждая вторая. Причина этого часто кроется в отсутствии перспектив: в частности, 27% респондентов считают, что на прежнем месте «ловить» уже нечего. 22% не хотели заниматься той же работой, что и до декрета, а 10% просто решили посвятить себя материнству и заботе о своем малыше.

#Новости#Работа#HeadHunter#Дарья#Общество
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