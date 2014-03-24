NashGorod.ru — одно из самых цитируемых СМИ региона в 2013 году

Самые популярные новости 2013 года на сайте NashGorod.ru: падение метеорита в Челябинске, полет которого был виден и в Тюмени; коррупция в Тюменской ГИБДД; открытие новых торговых центров; онлайн-трансляция эстафеты Олимпийского огня; потоп на улицах города, случившийся после июльского ливня и другие.