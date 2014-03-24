NashGorod.ru — одно из самых цитируемых СМИ региона в 2013 году

В числе лидеров — информагентство «Тюменская линия» (1 место), Vsluh.ru (3 место), сообщает «Медиалогия».
В аналогичном рейтинге 2010 года наш интернет-портал занял 9 место, 2011 года — 6 место, 2012 года — 7 место.
Самые популярные новости 2013 года на сайте NashGorod.ru: падение метеорита в Челябинске, полет которого был виден и в Тюмени; коррупция в Тюменской ГИБДД; открытие новых торговых центров; онлайн-трансляция эстафеты Олимпийского огня; потоп на улицах города, случившийся после июльского ливня и другие.
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