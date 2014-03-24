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NashGorod.ru — одно из самых цитируемых СМИ региона в 2013 году

24 марта 2014, 17:38
В рейтинге самых цитируемых СМИ Тюменской области за 2013 год, подготовленном компанией «Медиалогия», NashGorod.ru занял 2 место.
Сюжет
Тюмень

В числе лидеров — информагентство «Тюменская линия» (1 место), Vsluh.ru (3 место), сообщает «Медиалогия».

В аналогичном рейтинге 2010 года наш интернет-портал занял 9 место, 2011 года — 6 место, 2012 года — 7 место.

Самые популярные новости 2013 года на сайте NashGorod.ru: падение метеорита в Челябинске, полет которого был виден и в Тюмени; коррупция в Тюменской ГИБДД; открытие новых торговых центров; онлайн-трансляция эстафеты Олимпийского огня; потоп на улицах города, случившийся после июльского ливня и другие.

Индекс Цитируемости (ИЦ) — медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность* источника, опубликовавшего ссылку. Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…" и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях.

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