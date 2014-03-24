Муса Могушков и Наталья Кузютина вернулись с медалями из Грузии

Этап Гран-при по дзюдо завершился 23 марта в Тбилиси (Грузия). Побороться за награды приехали почти 200 спортсменов из 24 стран мира. Турниры серии Гран-при — одни из самых престижных в календаре Международной федерации дзюдо. За победу в них спортсмены получают большое количество рейтинговых баллов.
Как отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо», в первый день соревнований Наталья Кузютина заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Она выиграла во встрече с представительницей Туркменистана Гульбадан Бабамуратовой. В утешительном раунде Наталья была сильнее нашей соотечественницы Юлии Рыжовой.
Мусе Могушкову второй день Гран-при принес бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг. Представитель Тюмени выиграл в трех встречах — с казахом Галимжаном Абдрахмановым, представителем Азербайджана Рустамом Оруджевым и украинцем Сергеем Дреботом. В борьбе за выход в финал Муса уступил грузину Нугзари Таталашвили лишь по замечаниям.