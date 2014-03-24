Муса Могушков и Наталья Кузютина вернулись с медалями из Грузии

Как отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо», в первый день соревнований Наталья Кузютина заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Она выиграла во встрече с представительницей Туркменистана Гульбадан Бабамуратовой. В утешительном раунде Наталья была сильнее нашей соотечественницы Юлии Рыжовой.