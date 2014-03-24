nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Муса Могушков и Наталья Кузютина вернулись с медалями из Грузии

24 марта 2014, 16:37
Тюменские спортсмены Наталья Кузютина и Муса Могушков стали призерами гран-при по дзюдо.
Сюжет
Тюмень

Этап Гран-при по дзюдо завершился 23 марта в Тбилиси (Грузия). Побороться за награды приехали почти 200 спортсменов из 24 стран мира. Турниры серии Гран-при — одни из самых престижных в календаре Международной федерации дзюдо. За победу в них спортсмены получают большое количество рейтинговых баллов.

Как отметили в пресс-службе центра «Тюмень-дзюдо», в первый день соревнований Наталья Кузютина заняла третье место в весовой категории до 52 кг. Она выиграла во встрече с представительницей Туркменистана Гульбадан Бабамуратовой. В утешительном раунде Наталья была сильнее нашей соотечественницы Юлии Рыжовой.

Мусе Могушкову второй день Гран-при принес бронзовую медаль в весовой категории до 73 кг. Представитель Тюмени выиграл в трех встречах — с казахом Галимжаном Абдрахмановым, представителем Азербайджана Рустамом Оруджевым и украинцем Сергеем Дреботом. В борьбе за выход в финал Муса уступил грузину Нугзари Таталашвили лишь по замечаниям.

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25