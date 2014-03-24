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«Мисс Оптимистка» пройдет в Тюмени в десятый раз

24 марта 2014, 15:29
Интеллектуально- творческий конкурс красоты «Мисс Оптимистка 2014» среди девушек с ограниченными возможностями здоровья» пройдет в Тюмени с 1 по 4 апреля.
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Тюмень

Этот конкурс будет юбилейным — он пройдет в десятый раз и будет посвящен году паралимпиады в России.

1 апреля состоится кастинг конкурса красоты, 2–3 апреля участницы будут готовиться к финалу, который пройдет 4 апреля в 17 часов во дворце искуссв «Пионер» (Челюскинцев, 46).

Конкурс проводится организацией «Оптимист». Ежегодно собирает участниц, девушек с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 16 до 30 лет, из различных городов нашей страны и зарубежных стран, таких как Волгоград, Челябинска, Магнитогорск, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Талица, Златоуст, Миасс, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Петропавловск (Казахстан), Душанбе (Таджикистан), сел Викулово, Упорово, Таловка, и других городов.

Основная цель конкурса — привлечь девушек с ограниченными возможностями здоровья из различных регионов России, и СНГ, помочь им проявить творческие и интеллектуальные способности, развить внутренний потенциал и социально адаптировать их в обществе.

#Новости#Инвалиды#Тюмень#Конкурсы красоты#Ирина#Общество
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