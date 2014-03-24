Лучший следователь области за год разоблачил нескольких убийц

Вячеслав Колобов занял первое место в номинации «Лучший следователь следственных отделов следственного управления СК РФ по Тюменской области». Как отмечено в представлении на участие в конкурсе, 26-летний следователь обладает высокой работоспособностью, коммуникабелен, умеет установить деловой контакт с обвиняемыми и свидетелями, другими участниками следственных действий, продуманно организует ход следствия, грамотно использует возможности научно-технических средств и экспертных учреждений.
Но награждают следователей не за коммуникабельность и прочие положительные качества, а за результаты. В 2013 году старшим следователем Тюменского межрайонного следственного отдела Колобовым было возбуждено 51 уголовное дело. В частности Вячеслав раскрыл 13 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. В их числе — четыре убийства.
В частности, благодаря работе следователя за решеткой оказались супруги Вятчинины, которые в апреле прошлого года с целью наживы жестоко убили пенсионерку в поселке Карагандинский Нижнетавдинского района, а затем напали с ножом на таксиста. Суд признал Александра и Людмилу Вятчаниных виновными. Итог — 22 года заключения на двоих. Кроме того, Вячеслав Колобов раскрыл убийство учительницы, произошедшее в январе 2013 года. 23-летний житель села Канаш Аркадий Семенов познакомился в Интернете с 38-летней сельской учительницей и напросился к ней в гости. Встреча закончилась трагически: Семенов удушил учительницу, забрал из ее квартиры ценные вещи и угнал автомобиль. Несмотря на то, что убийца скрывался, следствию удалось установить его личность и местоположение. Аркадий Семенов был задержан, а позднее и осужден на 10 лет колонии.
Награждение лучших следователей прошло в рамках ежегодной конференции сотрудников СУ СК по Тюменской области. «Конкурс дает возможность наградить лучших сотрудников за высокие показатели в работе и качественное расследование уголовных дел. Безусловно, лучшие обязательно должны для остальных послужить достойным примером», — отметил в своем вступительном слове и.о. руководителя СУ СК РФ по Тюменской области Анвар Ахмедзянов.
Среди победителей и призеров конкурса кроме Вячеслава Колобова — Константин Григорьев («Лучший следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления»), Мурат Ахметов («Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления», второе место), Иван Быков («Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления», третье место), Михаил Стародубцев («Лучший следователь-криминалист следственного управления») и др. Впервые в качестве почетных гостей на награждении присутствовали родители номинантов, они получили благодарственные письма.
Отметим, что теперь Вячеслав Колобов и другие победители будут представлять Тюменскую область на федеральном этапе конкурса лучших следователей.