Лучший следователь области за год разоблачил нескольких убийц

В частности, благодаря работе следователя за решеткой оказались супруги Вятчинины, которые в апреле прошлого года с целью наживы жестоко убили пенсионерку в поселке Карагандинский Нижнетавдинского района, а затем напали с ножом на таксиста. Суд признал Александра и Людмилу Вятчаниных виновными. Итог — 22 года заключения на двоих. Кроме того, Вячеслав Колобов раскрыл убийство учительницы, произошедшее в январе 2013 года. 23-летний житель села Канаш Аркадий Семенов познакомился в Интернете с 38-летней сельской учительницей и напросился к ней в гости. Встреча закончилась трагически: Семенов удушил учительницу, забрал из ее квартиры ценные вещи и угнал автомобиль. Несмотря на то, что убийца скрывался, следствию удалось установить его личность и местоположение. Аркадий Семенов был задержан, а позднее и осужден на 10 лет колонии.