Информацию о детях-нарушителях направят в ПДН

Как отмечают в пресс-службе ведомства, наряды дорожно-патрульной службы ориентированы на выявление правил проезда пешеходных переходов водителями. Кроме того, если инспектор на своем маршруте патрулирования заметит ребенка, нарушающего правила перехода улицы, он разъяснит ему, как нужно правильно переходить дорогу и выдаст специальную памятку. Данные на детей, нарушивших правила при переходе улицы, будут направлены в подразделения по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям детей, а также в органы образования.