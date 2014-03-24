Информацию о детях-нарушителях направят в ПДН

Как отмечают в пресс-службе ведомства, наряды дорожно-патрульной службы ориентированы на выявление правил проезда пешеходных переходов водителями. Кроме того, если инспектор на своем маршруте патрулирования заметит ребенка, нарушающего правила перехода улицы, он разъяснит ему, как нужно правильно переходить дорогу и выдаст специальную памятку. Данные на детей, нарушивших правила при переходе улицы, будут направлены в подразделения по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям детей, а также в органы образования.
С сегодняшнего дня дети находятся на каникулах. Кроме того, в связи с карантином, в областном центре и ряде районов области отменены массовые мероприятия, различные занятия. В ГИБДД опасаются, что эти солнечные весенние деньки школьники будут проводить на улице, что резко увеличивает возможность попадания детей в ДТП. Госавтоинспекция призывает водителей и родителей принять меры к обеспечению дорожной безопасности детей.
Также ГИБДД рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о правилах дорожной безопасности. Водителям нужно помнить о возможности появления детей на дорогах в любой момент. Подъезжая к пешеходным переходам, тормозите заранее, учитывая, что дети могут не только переходить, но и перебегать улицу по пешеходным переходам в силу своих возрастных особенностей.
С начала года на дорогах области произошло 59 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых два ребенка погибли, 64 травмированы. В большинстве случаев дети пострадали на дороге в качестве пассажиров автомобилей. Тем не менее, с началом весны все чаще дорожные травмы получают маленькие пешеходы, в марте уже пятеро детей пострадали при переходе улиц и дорог.