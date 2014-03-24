ФАС хочет наказать нефтяников за рост цен на бензин

Как пишет газета «Известия», крупные штрафы — это вынужденный ответ на нежелание нефтяных компаний сформировать обязательные запасы бензина и дизельного топлива для нужд внутреннего рынка.
По данным Минэнерго, экспорт высокооктановых бензинов в феврале подскочил почти на 83%. При этом отгрузка бензина на внутренний рынок упала без малого на 6%. Причина в том, что при падающем рубле экспорт бензина выгоден нефтяникам.
Как отмечают в ФАС, желание министерства сформировать обязательные запасы бензина и дизельного топлива для нужд внутреннего рынка в объеме не ниже 1,5 миллиона тонн в месяц не нашло поддержки нефтяных компаний. «Лукойл» и ряд других компаний подписывать предложенные Минэнерго рекомендации по обязательным запасам отказались.
Навстречу чиновникам пока пошла только «Татнефть». Большая часть компаний выжидает. Такая неуступчивость бизнеса может привести к санкциям со стороны госведомств. Так, ФАС рассматривает возможность жестко наказывать нефтяников с помощью оборотных штрафов от 1 до 15% за наращивание экспорта высокооктанового автомобильного топлива и повышения цен на него внутри страны.