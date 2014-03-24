ФАС хочет наказать нефтяников за рост цен на бензин

Навстречу чиновникам пока пошла только «Татнефть». Большая часть компаний выжидает. Такая неуступчивость бизнеса может привести к санкциям со стороны госведомств. Так, ФАС рассматривает возможность жестко наказывать нефтяников с помощью оборотных штрафов от 1 до 15% за наращивание экспорта высокооктанового автомобильного топлива и повышения цен на него внутри страны.