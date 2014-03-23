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Жерар Депардье выпустил серию часов «Горжусь быть русским»

23 марта 2014, 11:13
Французский актер Жерар Депардье выпустил серию эксклюзивных швейцарских часов Cvstos (Кустос) под названием «Горжусь быть русским».

На сайте компании опубликовано фото, на котором 65-летний Депардье одет в черную куртку с изображением герба России, а на его руке — черные часы, циферблат которых украшен двуглавым орлом, изготовленным из чистого золота.

Часы будут доступны в трех комплектациях — с автоматическим механизмом, хронографом или турбийоном. Их стоимость не уточняется, передает «АиФ».

Напомним, в 2012 году Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых» до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. 3 января 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. «Я считаю себя практически русским, а сердце у меня русско-французское», — прокомментировал актер это событие. С февраля прошлого года Депардье, обладающий гражданством трех государств — России, Франции и Бельгии, прописан в столице Мордовии — Саранске.

#Новости#Бизнес#Россия#Жерар Депардье#Женя#Общество
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