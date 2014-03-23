Жерар Депардье выпустил серию часов «Горжусь быть русским»

Напомним, в 2012 году Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых» до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. 3 января 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. «Я считаю себя практически русским, а сердце у меня русско-французское», — прокомментировал актер это событие. С февраля прошлого года Депардье, обладающий гражданством трех государств — России, Франции и Бельгии, прописан в столице Мордовии — Саранске.