Полиция нашла проштрафившихся

В мероприятии, кроме сотрудников Центра исполнения административного законодательства, приняли участие сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные, подразделение по делам несовершеннолетних, а также комплексные силы — патрульно-постовая служба и вневедомственная охрана — все по своим линиям работы. А также служба судебных приставов — в процессе непосредственных выездов совместно с сотрудниками полиции к должникам по месту жительства.