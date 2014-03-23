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Полиция нашла проштрафившихся

23 марта 2014, 11:41
К началу оперативно-профилактического мероприятия «Дебитор» подсчитано, что тюменцы задолжали государству более 2 миллионов 600 тысяч рублей — эта сумма сформировалась из 6231 неоплаченного штрафа. С 267 тюменцев на настоящий момент взыскано штрафов на сумму более 155 тысяч рублей.
Сюжет
УМВД

«Дебитор» прошел в Тюмени с 17 по 21 марта.

В рамках мероприятия сотрудниками УМВД России по г. Тюмени злостные неплательщики привлекаются к ответственности за уклонение от исполнения административного законодательства согласно ст. 20.25 КоАП РФ. Таких протоколов с начала операции выписано 60, в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов направлено 923 постановления на общую сумму более 95 тысяч рублей.

Помимо штрафов с 267 тюменцев неплательщикам в рамках операции, в качестве предупреждения направлено более 1400 извещений.

В мероприятии, кроме сотрудников Центра исполнения административного законодательства, приняли участие сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные, подразделение по делам несовершеннолетних, а также комплексные силы — патрульно-постовая служба и вневедомственная охрана — все по своим линиям работы. А также служба судебных приставов — в процессе непосредственных выездов совместно с сотрудниками полиции к должникам по месту жительства.

У руководства УМВД России по г. Тюмени работа в данном направлении находится на постоянном контроле — операция «Дебитор» на территории областного центра проходит ежемесячно, информирует пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, привлеченным к административной ответственности в виде наложения административного штрафа и своевременно не оплатившим его: во избежание более строгого наказания оплачивайте штрафы в установленные законом сроки — сейчас он составляет 60 дней.

#Новости#Штрафы#УМВД#Женя#Общество
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