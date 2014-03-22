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Железнодорожные билеты можно купить со скидкой

22 марта 2014, 09:50
Пассажирам, привыкшим планировать отпуск заранее, предлагают сэкономить: Федеральная пассажирская компания объявляет о том, что открылась продажа билетов по специальному тарифу, со скидкой 20%, на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 25 апреля.

Специальное предложение «Планируй заранее!» распространяется на купейные и СВ-вагоны и позволяет приобретать билеты по более выгодным ценам: чем раньше пассажир покупает билет, тем ниже его стоимость.

Так, при покупке за 45 — 31 сутки до отправления поезда проездной документ будет стоить на 20% дешевле. При этом за 10 суток и менее до отправления поезда билет будет стоить на 5% больше. Такая же скидка в рамках тарифа «Планируй заранее!» будет действовать для билетов на поезда отправлением с 10 мая по 14 сентября и с 25 декабря по 31 декабря этого года.

Акция действует на билеты в купейные и СВ вагоны поездов, курсирующих по территории России, продлится она до 7 мая.

В пресс-службе Сверловской железной дороги отмечают, что на проезд в вагонах купе и СВ поездов во внутригосударственном сообщении отправлением 8 и 9 мая будет действовать скидка 50%, в плацкартных вагонах и с местами для сидения — 49%.

* Тариф «Планируй заранее!» не распространяется на поезда программы «Динамическое ценообразование» и не применяется одновременно с другими пониженными специальными тарифами. Скидка, учтённая в тарифе, не действует для организованных групп и детей. Подробнее о специальных тарифах и системе динамического ценообразовании можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

#Новости#СвЖД#РЖД#Билеты#Скидки#Дарья#Общество
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