Железнодорожные билеты можно купить со скидкой

Так, при покупке за 45 — 31 сутки до отправления поезда проездной документ будет стоить на 20% дешевле. При этом за 10 суток и менее до отправления поезда билет будет стоить на 5% больше. Такая же скидка в рамках тарифа «Планируй заранее!» будет действовать для билетов на поезда отправлением с 10 мая по 14 сентября и с 25 декабря по 31 декабря этого года.