Заработала на зачетах 100 тысяч

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа Тюмени, 26-летняя Любовь Осипова в ноябре минувшего года должна была принять зачет по физике у трех групп первокурсников-заочников. Зачет у первой группы был намечен на 21 ноября. Когда два студента его не получили, группа поняла, «что просто так физику не сдать». Студенты отправили старосту группы на переговоры с Осиповой. Та продиктовала старосте номер банковской карты своей знакомой, и 23 ноября на карту поступило 29 тысяч, собранных девятнадцатью студентами. После этого преподавательница поставила студентам в зачетные книжки зачет.
Впоследствии номер банковской карты Осипова сообщила старостам второй и третьей групп. 26 и 28 ноября на банковскую карту поступили собранные 34 студентами деньги в сумме 70,5 тысяч.
Возмездие пришло быстро: уже 28 ноября сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции задержали Осипову в аудитории. К этому моменту преподавательница успела поставить зачет 21 студенту и получить, в общей сложности, 99,5 тысяч рублей.
Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Преподавательницу обвиняют по ч.1 ст. 290 (получение взятки) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).