Заработала на зачетах 100 тысяч

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа Тюмени, 26-летняя Любовь Осипова в ноябре минувшего года должна была принять зачет по физике у трех групп первокурсников-заочников. Зачет у первой группы был намечен на 21 ноября. Когда два студента его не получили, группа поняла, «что просто так физику не сдать». Студенты отправили старосту группы на переговоры с Осиповой. Та продиктовала старосте номер банковской карты своей знакомой, и 23 ноября на карту поступило 29 тысяч, собранных девятнадцатью студентами. После этого преподавательница поставила студентам в зачетные книжки зачет.