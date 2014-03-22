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В Заречных эвакуировали брошенный BMW

22 марта 2014, 12:15
В минувший четверг на территории Центрального административного округа в городе Тюмени, с парковки в районе дома № 35 по улице Муравленко, был эвакуирован брошенный автомобиль BMW.
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Тюмень

Цвет кузова черный, государственный регистрационный знак отсутствует. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, расположенную по адресу: улица Щербакова, 207. Срок хранения: шесть месяцев, сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса».

Финансовые затраты по эвакуации и хранению возлагаются на владельца транспортного средства.

Эвакуация проведена в соответствии с п. 2.1 Постановления администрации города Тюмени № 47-пк от 24.04.2008 «Об утверждении порядка выявления, эвакуации, хранения и распоряжения брошенными транспортными средствами» комиссией в составе: представителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; представителей МКУ «Тюменьгортранс»; ведущего инженера МКУ «Служба заказчика по благоустройству ЦАО»; участкового уполномоченного полиции; сотрудника ОГИБДД УМВД РФ по городу Тюмени.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-38.

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