В Заречных эвакуировали брошенный BMW

Цвет кузова черный, государственный регистрационный знак отсутствует. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, расположенную по адресу: улица Щербакова, 207. Срок хранения: шесть месяцев, сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса».
Финансовые затраты по эвакуации и хранению возлагаются на владельца транспортного средства.
Эвакуация проведена в соответствии с п. 2.1 Постановления администрации города Тюмени № 47-пк от 24.04.2008 «Об утверждении порядка выявления, эвакуации, хранения и распоряжения брошенными транспортными средствами» комиссией в составе: представителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; представителей МКУ «Тюменьгортранс»; ведущего инженера МКУ «Служба заказчика по благоустройству ЦАО»; участкового уполномоченного полиции; сотрудника ОГИБДД УМВД РФ по городу Тюмени.
Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-38.