В Заречных эвакуировали брошенный BMW

Эвакуация проведена в соответствии с п. 2.1 Постановления администрации города Тюмени № 47-пк от 24.04.2008 «Об утверждении порядка выявления, эвакуации, хранения и распоряжения брошенными транспортными средствами» комиссией в составе: представителя департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города; представителей МКУ «Тюменьгортранс»; ведущего инженера МКУ «Служба заказчика по благоустройству ЦАО»; участкового уполномоченного полиции; сотрудника ОГИБДД УМВД РФ по городу Тюмени.