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В магистратуре ТюмГУ научат разбираться в уголовном праве

22 марта 2014, 10:45
Новая магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс» открывается в следующем учебном году в Институте государства и права ТюмГУ.

Новая магистерская программа «Уголовное право, уголовный процесс» открывается в следующем учебном году в Институте государства и права ТюмГУ.

В пресс-службе вуза рассказывают, что магистрантам предстоит изучить теорию и практику уголовного права, уголовного судопроизводства, криминалистики и других областей законодательства криминального цикла, получить навыки работы в правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и научно-исследовательской деятельности.

В перечне учебных дисциплин — «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права», «Проблемы оперативно-розыскной деятельности», «Проблемы квалификации преступлений», «Противодействие терроризму и экстремизму», «Противодействие коррупции», «Квалификация преступлений против личности и собственности» и другие.

Научный руководитель программы — профессор кафедры уголовного права и процесса, доктор юридических наук Роман Шарапов.

«Выпускники данной магистерской программы будут востребованы во всех правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, в судах, в правозащитных, научных и образовательных организациях», — уверены в вузе.

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