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Спортом в Тюмени занимается каждый третий

22 марта 2014, 12:50
Итоги работы в области спорта и молодежной политики за 2013 год и также планы на 2014 год обсудили на этой неделе работники профильного городского департамента.

Как рассказал на совещании директор департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Евгений Хромин, в 2013 систематически физкультурой и спортом занималось 30,1% горожан — 201 тысяч чел, а в следующем году к здоровому образу жизни планируют привлечь еще 21 тысячу тюменцев.

Многие горожане занимаются спортом всерьез: за год в Тюмени подготовили 105 мастеров спорта России; 6 мастеров спорта России международного класса; 2 заслуженных мастера спорта России; 323 кандидата в мастера спорта России.

В последнее время, подчеркнули на совещании, особое внимание уделяется физкультурно-спортивной работе с инвалидами, среди которых в 2013 году систематически занимались физической культурой и спортом 3570 человек. Ожидается, что в 2014 году к ним присоединится еще около 900 человек.

#Новости#Департамент по спорту и молодежной политике#Спорт#Дарья
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