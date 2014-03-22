Спортом в Тюмени занимается каждый третий

Как рассказал на совещании директор департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Евгений Хромин, в 2013 систематически физкультурой и спортом занималось 30,1% горожан — 201 тысяч чел, а в следующем году к здоровому образу жизни планируют привлечь еще 21 тысячу тюменцев.
Многие горожане занимаются спортом всерьез: за год в Тюмени подготовили 105 мастеров спорта России; 6 мастеров спорта России международного класса; 2 заслуженных мастера спорта России; 323 кандидата в мастера спорта России.
В последнее время, подчеркнули на совещании, особое внимание уделяется физкультурно-спортивной работе с инвалидами, среди которых в 2013 году систематически занимались физической культурой и спортом 3570 человек. Ожидается, что в 2014 году к ним присоединится еще около 900 человек.