Спортом в Тюмени занимается каждый третий

В последнее время, подчеркнули на совещании, особое внимание уделяется физкультурно-спортивной работе с инвалидами, среди которых в 2013 году систематически занимались физической культурой и спортом 3570 человек. Ожидается, что в 2014 году к ним присоединится еще около 900 человек.