Начальник Тюменского УМВД представлен к снятию с должности?

«За плохую работу» отстранят от должности начальника Тюменского УМВД генерала Михаила Корнеева — об этом сегодня в своем микроблоге сообщил заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
О снятии с должности Корнеева было объявлено накануне, 21 марта, на закрытой части коллегии МВД, написал Хинштейн. Заодно было решено отстранить от должности начальника Курского УМВД Потапова. «Примечательно, что и В. Потапов и М. Корнеев оба ростовчане и оба проработали по 3 года». — добавил позже Хиншейн и уточнил, что они пока «не сняты, а представлены к снятию в АП. Отставки — прерогатива президента. Скоро указ».
Напомним, Беседин (бывший командир полка ДПС УВД г. Тюмени), Рябенко (начальник УВД по г. Тюмени) и Корнеев (начальник УМВД по Тюменской области) переехали в Тюмень из Ростова-на-Дону, где Корнеев был начальником городского управления МВД, а Беседин и Рябенко служили в его подчинении.
10 июля этого года Беседину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а 12 июля его уволили со службы в органах внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Среди главных материалов уголовного дела — письмо обеспокоенных взяточничеством в ГИБДД Тюмени инспекторов полка ДПС. Под обращением к президенту подписалось полторы сотни сотрудников ГИБДД, которых начальник УМВД Тюменской области Корнеев позже неоднократно публично называл «предателями», от которых надо избавляться.