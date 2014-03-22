Начальник Тюменского УМВД представлен к снятию с должности?

О снятии с должности Корнеева было объявлено накануне, 21 марта, на закрытой части коллегии МВД, написал Хинштейн. Заодно было решено отстранить от должности начальника Курского УМВД Потапова. «Примечательно, что и В. Потапов и М. Корнеев оба ростовчане и оба проработали по 3 года». — добавил позже Хиншейн и уточнил, что они пока «не сняты, а представлены к снятию в АП. Отставки — прерогатива президента. Скоро указ».