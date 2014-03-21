За экстремистские песни «ВКонтакте» тюменец получил срок

С мая 2012 по январь 2013 года Джаев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» экстремистские песни «Рай под тенью сабель» и «Держись, Россия! Мы идем!», содержащие экстремистские призывы и высказывания, направленные на возбуждение религиозной розни.