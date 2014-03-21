За экстремистские песни «ВКонтакте» тюменец получил срок

С мая 2012 по январь 2013 года Джаев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» экстремистские песни «Рай под тенью сабель» и «Держись, Россия! Мы идем!», содержащие экстремистские призывы и высказывания, направленные на возбуждение религиозной розни.
Молодой человек в ходе следствия и суда признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Суд назначил 23-летнему Аслану Джаеву 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
В течение 3 лет осужденному предстоит регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, и не менять без его уведомления постоянного места жительства и работы, сообщает прокуратура.