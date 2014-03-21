nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За экстремистские песни «ВКонтакте» тюменец получил срок

21 марта 2014, 14:07
На 2 года условно осужден тюменец Аслан Джаев. Он разместил в соцсети экстремистские песни.

С мая 2012 по январь 2013 года Джаев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» экстремистские песни «Рай под тенью сабель» и «Держись, Россия! Мы идем!», содержащие экстремистские призывы и высказывания, направленные на возбуждение религиозной розни.

Молодой человек в ходе следствия и суда признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил 23-летнему Аслану Джаеву 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В течение 3 лет осужденному предстоит регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, и не менять без его уведомления постоянного места жительства и работы, сообщает прокуратура.

#Новости#Социальные сети#Песни#Женя#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25