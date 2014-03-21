В столкновении автобуса и Infiniti пострадала пожилая женщина

Трагедия случилась ночью на 212 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Двое жителей Нижневартовска возвращались домой с похорон. За час до ДТП водитель «Волги» поменялся с пассажиром местами, так как опасался, что уснет за рулем. Но, увы, вскоре «Волга» выехала на встречную полосу, а затем въехала в ограждение. След от движения автомобиля по встречной полосе — 25 метров. Скорее всего, водитель уснул, отмечают в пресс-службе ГИБДД. 48-летний пассажир, житель Нижневартовска, скончался на месте ДТП. Случилось то, чего он так опасался.
Три человека получили травмы в столкновении Jeep Grand Cherokee и Ford на 42 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Предварительно, водитель «Джипа» двигался на большой скорости, при обгоне выехал на встречную полосу, когда стал перестраиваться в свою полосу движения, автомобиль развернуло на проезжей части. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажирка «Форда». У 52-летнего водителя внедорожника перелом позвоночника, у 55-летней пассажирки «Форда» перелом плеча и травма живота, у 25-летнего водителя травма головы.
Пьяный 62-летний водитель Daewoo Matiz со стажем один год, превысил скорость на Салаирском тракте. В результате на 23 километре малолитражка столкнулась с «Ладой Калиной». Водитель Daewoo получил перелом ребер и ушиб грудной клетки, у 58-летней пассажирки «Калины» рвано-ушибленная рана головы и ушибы.
На перекрестке улиц Мельникайте и Харьковской в Тюмени ночью водитель автомобиля Mitsubishi, разворачиваясь, не пропустил встречный автомобиль Mitsubishi, одну из машин отбросило на снегопогрузчик. Пострадали все три водителя, у них ушибы и сотрясения головного мозга, также в ДТП получила травмы 18-летняя пассажирка одной из иномарок.
Ночью на улице Щербакова в мачту уличного освещения въехал автомобиль Hyundai. 27-летний водитель ехал быстро, права управления автомобилем он не имеет, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Мужчина получил ушиб позвоночника.
Автобус ЛиАЗ и Infiniti столкнулись на улице Республики, в районе остановочного комплекса «Газпром». Предварительно, водитель автобуса 54-го маршрута не выдержал дистанцию. Пострадала пассажирка автобуса, женщина 57-ми лет, у нее сотрясение мозга. При этом водитель автобуса сказал, что водитель внедорожника специально резко затормозил прямо перед автобусом.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области