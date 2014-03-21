В столкновении автобуса и Infiniti пострадала пожилая женщина

Трагедия случилась ночью на 212 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Двое жителей Нижневартовска возвращались домой с похорон. За час до ДТП водитель «Волги» поменялся с пассажиром местами, так как опасался, что уснет за рулем. Но, увы, вскоре «Волга» выехала на встречную полосу, а затем въехала в ограждение. След от движения автомобиля по встречной полосе — 25 метров. Скорее всего, водитель уснул, отмечают в пресс-службе ГИБДД. 48-летний пассажир, житель Нижневартовска, скончался на месте ДТП. Случилось то, чего он так опасался.