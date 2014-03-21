В районах проведут массовые проверки

На федеральной автодороге Тюмень — Омск в Омутинском районе погибли 2 человека, в том числе один ребенок. В селе Мияссы Нижнетавдинского района уже погиб первый в этом году в области мотоциклист. К слову, само село и автодорога, ведущая к нему от райцентра снискали печальную славу. В сводках ГИБДД они фигурируют как места «пьяных» дорожных аварий. Так в трагедии произошедшей 9 марта с мотоциклистом, погибший не имел водительского удостоверения, а водитель УАЗа, с которым он столкнулся, находился в состоянии опьянения.