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В районах проведут массовые проверки

21 марта 2014, 16:12
Массовые проверки водителей пройдут в предстоящие сутки в Омутинском и Нижнетавдинском районах Тюменской области.

Как отмечают в пресс-службе ГИБДД, в проведении мероприятий задействованы сотрудники специализированного батальона ДПС. В этом году на дорогах Нижнетавдинского и Омутинского районов складывается очень тревожная ситуация. В январе—феврале 2013 года пострадавших в дорожных авариях в этих районах не было, а в этом году уже пострадали по 12 человек, есть погибшие.

На федеральной автодороге Тюмень — Омск в Омутинском районе погибли 2 человека, в том числе один ребенок. В селе Мияссы Нижнетавдинского района уже погиб первый в этом году в области мотоциклист. К слову, само село и автодорога, ведущая к нему от райцентра снискали печальную славу. В сводках ГИБДД они фигурируют как места «пьяных» дорожных аварий. Так в трагедии произошедшей 9 марта с мотоциклистом, погибший не имел водительского удостоверения, а водитель УАЗа, с которым он столкнулся, находился в состоянии опьянения.

#Новости#Алкоголь#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
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