В права добавили «автомат»

Поменять внешний облик прав потребовалось в связи с тем, что с 5 ноября вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения. Согласно ему в стране появились новые категории и подкатегории прав.
В частности, теперь и для управления мопедом требуются права. Правда, любой категории. А если у водителя этой техники нет никакой категории, то он может пройти обучение, сдать экзамен и получить права категории «М». Эта категория одна из немногих, которые появляются на оборотной стороне водительского удостоверения.
Теперь туда же добавляются категории «Tm» — трамваи, и «Tb» — троллейбусы. Также появляются подкатегории «А1» — легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, «В1» — квадроциклы и трициклы, «С1» — грузовики до 7,5 тонны, «D1» — автобусы до 16 мест. Также появляются и такие подкатегории, как «С1Е» и «D1Е». Они дадут право на управление машинами соответствующих подкатегорий с прицепом. Все эти обозначения теперь будут отражены в водительском удостоверении.
Еще одно нововведение, которое нашло свое отражение в новых правах — это управление автомобилем с автоматической коробкой передач.
До сих пор при обучении вождению и сдаче экзаменов будущий водитель имел возможность получить права только в одном случае: если он умеет переключать скорости. Однако некоторым людям такая техника просто не нужна. С пятого ноября они получили возможность обучиться вождению и сдать экзамен на автомобиле с автоматической трансмиссией. Правда, при этом в правах в пункте 14 «Ограничения» будет ставиться отметка «АТ» — управление только автомобилем с «автоматом». Это последняя графа на оборотной стороне. В нее также ставятся ограничения, например, для водителей-инвалидов «только с ручным управлением» и прочие.
Документ вступит в силу через неделю после опубликования. Предполагается, что уже тогда во всех подразделениях начнут выдавать права нового образца.