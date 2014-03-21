В права добавили «автомат»

До сих пор при обучении вождению и сдаче экзаменов будущий водитель имел возможность получить права только в одном случае: если он умеет переключать скорости. Однако некоторым людям такая техника просто не нужна. С пятого ноября они получили возможность обучиться вождению и сдать экзамен на автомобиле с автоматической трансмиссией. Правда, при этом в правах в пункте 14 «Ограничения» будет ставиться отметка «АТ» — управление только автомобилем с «автоматом». Это последняя графа на оборотной стороне. В нее также ставятся ограничения, например, для водителей-инвалидов «только с ручным управлением» и прочие.