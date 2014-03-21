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Тюменская поэтесса представила сборник своих стихов

21 марта 2014, 15:29
Презентация новой книги тюменской поэтессы Маргариты Лебедевой — «Фарфорового сборника» прошла накануне в городской кофейне «Максим».
Сюжет
Тюмень

И с самого начала все шло не так. Не так, как планировалось: гостей оказалось не 50–60, а более 100 человек. И стенам городской кофейни пришлось постараться, чтобы вместить такое количество искренней, радостной публики всех возрастов и занятий.

Признаний и даже слез радости оказалось гораздо больше, чем планировали, и оттого в помещении было по-домашнему уютно, а не чинно и официозно, как полагается.

Техника от избытка энергетики под конец презентации дала сбой, и Артур Нерсесян был вынужден радовать всех чистым живым вокалом даже без музыкального сопровождения. И, да, это голос!

Маргарита Лебедева не просто читала стихи, а еще и проживала их на импровизированной сцене, заставляя всерьез задуматься не только сверстников, но людей с серьезным жизненным багажом.

Да много еще чего пошло не так. Ведущий Иван Крылов был слишком профессионален и держал переполненный зал в состоянии эйфории; хозяйка заведения Татьяна Лузина дирижировала коллективом и переживала за все так, будто это презентация ее книги; гости были столь радушны и благодарны, как будто это они принимали Маргариту у себя, а не наоборот; очередь из желающих приобрести сборник и получить от автора автограф была такая, что заставила родителей и родных поэта долго-долго сидеть в стороне и дожидаться аудиенции.

В общем, получился праздник. Все пошло не так, как запланировано, а гораздо лучше!

Антон Язовских

Фото: Владимир Власенко, архив Маргариты Лебедевой

Справка

Маргарита Лебедева окончила отделение журналистики ТюмГУ в 2012 году. В 2011–2012 году выпускала глянцевый журнал «Коктейль», в 2012 году была руководителем пресс-службы компании «Ростелеком», возглавляла журнал «Спортривный портал». Сейчас Маргарита реализует издательский проект «Квартира 12». Напомним, в 2012 году Маргарита стала первой в рейтинге «Топ-10 завидных невест Тюмени».

#Новости#Поэзия#Тюмень#Ирина#Культура
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