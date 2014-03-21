Тюменская поэтесса представила сборник своих стихов

Да много еще чего пошло не так. Ведущий Иван Крылов был слишком профессионален и держал переполненный зал в состоянии эйфории; хозяйка заведения Татьяна Лузина дирижировала коллективом и переживала за все так, будто это презентация ее книги; гости были столь радушны и благодарны, как будто это они принимали Маргариту у себя, а не наоборот; очередь из желающих приобрести сборник и получить от автора автограф была такая, что заставила родителей и родных поэта долго-долго сидеть в стороне и дожидаться аудиенции.