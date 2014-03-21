Победители «Тюменской марки» будут получать больше

«Также в прошлом году введен новый вид господдержки в виде субсидий предпринимателям на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, аттестации рабочих мест, создания бизнес-сайта и т.д. Этот вид поддержки введен в мае, как пилотный. А в конце прошлого года в 3,7 раза увеличилось количество видов деятельности, имеющих право на господдержку, то есть произошло конкретное развитие этого вида финансовой поддержки. Средства, предусмотренные на эти цели, были полностью израсходованы», — сообщила директор департамента.