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Победители «Тюменской марки» будут получать больше

21 марта 2014, 12:19
Субсидии победителям ежегодного конкурса «Тюменская марка» будут увеличены, а перечень номинаций конкурса расширен. Об этом сообщила на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской гордумы директор департамента экономики и стратегического развития Татьяна Сероус.

По ее словам такое решение принято на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени.

«Также в прошлом году введен новый вид господдержки в виде субсидий предпринимателям на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, аттестации рабочих мест, создания бизнес-сайта и т.д. Этот вид поддержки введен в мае, как пилотный. А в конце прошлого года в 3,7 раза увеличилось количество видов деятельности, имеющих право на господдержку, то есть произошло конкретное развитие этого вида финансовой поддержки. Средства, предусмотренные на эти цели, были полностью израсходованы», — сообщила директор департамента.

#Новости#Тюменская марка#Субсидии#Женя#Общество
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